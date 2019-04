Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorii imobiliari nu vor mai putea vinde apartamente pana cand nu fac receptia finala a lucrarilor, potrivit unei legi adoptate miercuri in Parlament. Cu alte cuvinte, oamenii nu se vor mai putea muta dacă blocul primeşte curent printr-un branşament temporar, aşa cum s-a întâmplat…

- Facebook cere acum oricui doreste sa transmita un mesaj politic catre utilizatorii dintr-o anumita tara sa dovedeasca ca este rezident al respectivei tari. Restrictiile se vor aplica pentru mesajele obisnuite de campanie pentru sustinerea unui candidat sau partid dar si pentru „reclame bazate…

- Guvernul va finanța și in acest an programul Rabla pentru automobile, dar cu unele modificari. Autoritațile au anunțat recent alocarea fondurilor necesare pentru acest program care face parte din strategia naționala pentru protecția mediului. Programul, care se adreseaza persoanelor fizice, permite…

- Notele de la simularea examenelor de Evaluare Naționala și BAC 2019 pot sa fie trecute in catalog, la cererea elevilor sau a parinților. Decizia apare in ordinul care stabilește organizarea simularilor anul acesta și pentru elevii de clasa a VII-a, ordin care a fost publicat in aceasta dimineața in…

- Doi romani au dat lovitura in Marea Britanie, dupa ce au lansat la Londra un produs bancar considerat revolutionar. Vadim Toader si Stefan Boronea au achizitionat o banca in domeniul imobiliar, dupa ce au atras finantari de milioane de lire sterline printr-un start-up. Institutia lor bancara ii crediteaza…

- Vanzarea medicamentelor la bucata va fi interzisa in farmaciile din Romania, incepand de sambata, cand va intra in vigoare o directiva europeana ce le impune farmaciștilor sa vanda doar cutii intregi cu medicamente.

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare a sporit masurile pentru prevenirea raspandirii infectiilor respiratorii. Astfel, o serie de masuri suplimentare au fost impuse inca de la inceputul sezonului, masuri care, acum, au fost intensificate. In Maramures au fost 25 de cazuri…