Se schimbă regulile la Australian Open şi US Open. Măsura luată…

Potrivit Tennis Channel, doua dintre turneele de Marele Slem vor introduce de anul viitor on court coachingul. Astfel, jucatoarele vor avea ocazia sa apeleze la antrenor precum in turneele obisnuite, unde practica este una comuna.

Reguli in "on-court coaching" in WTA:

- numai antrenorul desemnat poate intra pe teren pentru a oferi sfaturi;

- in timpul unui meci televizat, acesta este obligat sa poarte microfon;

- asistenta verbala este permisa numai din teren, in urma solicitarii jucatoarei catre arbitrul de scaun;

- interventiile pot fi cerute: a. o data…