Se schimbă regulile în bine în ceea ce privește sistemul de achiziții publice Masura ANAP vizeaza in primul rand contractele pentru construcțiile realizate prin finanțare publica. Asta pentru ca, de la lansarea licitației și pana la recepția coonstrucției, de cele mai multe ori trec cațiva ani, iar estimarea inițiala a executantului poate fi complet diferita fața de evoluția prețurilor materialelor de construcție, de exemplu. Tocmai din aceasta cauza, ANAP a decis sa lase o portița deschisa atat autoritaților, cat și constructorilor. [caption id="attachment_317833" align="alignleft" width="190"] Cristian Erbașu[/caption] ”Aceasta este o masura vitala pentru sectorul construcțiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instructiunea nr. 2/ 2018 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice cu privire la ajustarea pretului contractului de achizitie publica/ sectoriala Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) vine in sprijinul operatorilor economici si al autoritatilor contractante, cu o reglementare…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) avertizeaza ca o crema etichetata ca produs cosmetic contine, de fapt, substante active medicamentoase cu efect terapeutic specific. Este vorba de produsul Aur Derm Crema, cu mimoza, smirna si propolis. "Crema…

- Plafonarea pretului de vanzare al gazelor din productia interna la 68 lei/MWh pana in 2022, masura anuntata de Ministerul de Finante, ar reprezenta o masura anticoncurentiala si va duce la o discriminare a productiei interne in raport cu importurile de gaze naturale, considera Asociatia Romana a Companiilor…

- "In zona de achizitii publice, un alt domeniu care s-a dovedit a fi de multe ori un factor blocant in ceea ce inseamna derularea unor achizitii in zona publica... Si pot sa va spun, din pacate, la Agentia Nationala de Achizitii Publice exista documentatii de atribuire, in special pe zona de fonduri…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a livrat populatiei in acest an peste 1,5 milioane metri cubi de lemn de foc, cu 50% mai mult decat anul trecut, reusind sa depasim criza lemnului de foc cu care ne-am confruntat, a declarat joi directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, intr-o conferinta…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) implementeaza patru proiecte prin care urmareste imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs (tineri care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de...

- In perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018, sistemul PREVENT a analizat, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 16.256 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro). Procedura cu cea mai mare valoare analizata de PREVENT…

- Reprezentanții administrației locale din Hațeg s-au aflat la Timișoara, pe parcursul zilei de ieri. Primarul localitații, Marcel Adrian Goia a participat la Timișoara la un eveniment organizat de ADR Vest in parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timișoara – Facultatea de Construcții…