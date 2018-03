Se schimbă regimul impozitelor şi CAS. Cine trebuie să depună Declaraţia unică Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit in agricultura, D600 – venitul care reprezinta baza pentru contributiile de asigurari (CAS), D604 - stabilirea contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fara venit si D605 - stoparea CASS pentru persoanele fara venit. Venituri din activitati independente … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba radical regimul impozitelor pe venit si CAS Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.…

- Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordonanta de urgenta pentru declaratia unica pe care aproape un milion de romani vor trebui sa o depuna anul asta. Proiectul prevede mai multe termene pentru anul in curs si cei viitori, precum si bonifcatii ce pot fi chiar cumulate pentru cei…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decat veniturile din arendare, au obligatia sa depuna Declaratia unica in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti.

- Proiectul Ordonantei de urgenta prin care se aduc modificari Codului Fiscal cuprinde si un nou mod de impozitare a veniturilor din activitati independente si a celor din proprietate intelectuala.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit marți seara, într-o emsiune la TVR 1, despre declarația unica pentru plata contribuțiilor, explicând ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie, iar pentru plata 31 martie anul urmator.

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- Ministrul Finantelor a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 in emisiunea Subiectiv cine trebuie sa completeze Declaratia unica, dar si ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor. "Cei care au venituri peste 1900. Sub 1900 nu este obligatia de a depune decat daca vor sa se asigure medical…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia unica va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, relateaza Romania…

- Contributiile si impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor. Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor ...

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600. Astfel, cele…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila, potrivit Romania TV. Am promis…

- Au obligatia depunerii formularului 101 ”Declaratie privind impozitul pe profit” pentru anul 2017, pana la data de 26 martie 2018: -Contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza declararea si plata impozitului pe profit trimestrial; -Institutiile de credit - persoane juridice romane…

- Au obligatia depunerii formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” pentru anul 2017, pana la data de 26 martie 2018: – Contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza declararea si plata impozitului pe profit trimestrial; – Institutiile de credit – persoane juridice romane…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat, in Comisia Economica din Senat, ca aceasta Declarație 600 va aduce schimbari pentru cei care au contracte pe drepturi de autor. Mișa a explicat ca aceștia vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. De asemenea, ministrul…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat, in Comisia Economica din Senat, ca aceasta Declarație 600 va aduce schimbari pentru cei care au contracte pe drepturi de autor. Mișa a explicat ca aceștia vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. De asemenea, ministrul…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Galatenii care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate."Persoanele…

- "Acest act normativ, adoptat fara consultarea partenerilor sindicali, conduce la diminuarea cu 35% a veniturilor acelor persoane care au obtinut in anul 2017, sau care estimeaza ca vor obtine in anul 2018, alte venituri decat cele consemnate in contractul individual de munca, iar acestea sunt mai…

- De la 1 ianuarie, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, dar, in lege, sunt prevazute mai multe categorii de venituri pentru care contribuabilul nu datoreaza impozit, ele fiind considerate venituri neimpozabile. Iata lista…

- ANAF a dat peste cap romanii cu PFA si cei care obtin venituri din activitati independente cu formularul 600. Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor. Vezi AICI informarea…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale…

- "Persoanele fizice care au alte tipuri de venituri in afara de salarii (cum sunt activitati independente(PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse)…

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la nivelul…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la…

- ”La nivelul ANAF au fost dispuse toate masurile organizatorice necesare in vederea asigurarii realizarii procesului de depunere si prelucrare facila si rapida a formularului 600”, anunta ANAF, intr-un comunicat. Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 ”Declaratie privind…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- Cota de impozitare a veniturilor va scadea de la 16% la 10%, firmele vor functiona dupa regului noi, apare o noua taxa auto, iar salariul minin creste, la fel ca si amenzile. Cateva dintre schimbarile care ne vor influenta din 2018: - Contributiile de asigurari sociale, CAS-ul, vor…

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia Finantele,…

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din țara noastra acreditat internațional și Președintele Asociației Internaționale de Feng Shui, filiala Romania, ne-a dezvaluit, in exclusivitate, care va fi culoarea vedeta a anului 2018. Anul 2018 este considerat in astrologia chineza ca fiind anul Cainelui…