Ne așteapta o perioada cu instabilitate atmosferica accentuata, cel puțin pana miercuri dimineața, la ora 09:00. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in cea mai mare parte a țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina. Cantitațile de apa vor depași, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15…25 l/mp și izolat 40…60 l/mp. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente și mai intense in cursul zilelor de luni și marți (6 și 7 mai) indeosebi in sudul,…