Se schimbă Legea transfuziilor Dupa scandalul de saptamana trecuta cu privire la privatizarea sistemului de donare de sange și transfuzie, Ministerul Sanatații a anunțat ca s-au inițiat schimbari la Legea privind organizarea activitații de transfuzie sanguina, care au in vedere modificarea rețelei de centre de transfuzii. Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a initiat modificari la Legea privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, care au in vedere modernizarea retelei de centre de transfuzii, a precizat ministrul Sorina...

- Ministerul Sanatatii a initiat modificari la Legea privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, care au in vedere modernizarea retelei de centre de transfuzii, a precizat ministrul Sorina Pintea, potrivit Agerpres. "Noi am facut un program investitional, dar si o propunere pentru…

- La solicitarea ASOCIAȚIEI PRODUCATORILOR DE MEDICAMENTE GENERICE DIN ROMANIA (APMGR), in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Sanatatii organizeaza joi, 16 mai 2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Sanatatii, sala de…

- Guvernul are, miercuri, pe agenda, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii aferente spitalizarii continue, ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic pot…

- Marti, cand la nivel mondial se sarbatorește Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, este de datoria noastra, mai mult ca oricand, sa ne luptam pentru drepturile copiilor și adulților cu autism. Astazi ne amintim de cei peste 67 de milioane de oameni din lumea intreaga care traiesc cu tulburare…

- Legea care le interzice copiilor din Italia sa intre in școli daca nu sunt vaccinați a intrat in vigoare, luni, iar Ministerul Sanatații din peninsula spune ca primele efecte s-au vazut deja, numarul vaccinarilor crescand semnificativ in ultimele zile. Noua lege prevede ca elevii care nu pot dovedi…

- A inceput campania de donare de sange organizata de Centrul National de Transfuzie in parteneriat cu Ministerul Sanatatii. Potrivit datelor oficiale, cea mai solicitata este prima grupa negativa, pe care o au 16 la suta dintre locuitori.

- Sorina Pintea susține ca bugetul alocat Sanatații va permite atat investiții in unitațile sanitare și imbunatațirea seviciilor medicale acordate pacienților. Bugetul Romaniei pe anul in curs, adoptat de Guvern și de Parlament cu intarziere, pare sa mai aiba de așteptat pana cand va putea fi valorificat.…