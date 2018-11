Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care incalca legea ar putea fi amendati pe baza clipurilor video facute de alti participanti la trafic. Potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica de un deputat USR, șoferii indisciplinați ar putea fi amendați daca alte persoane ii inregistreaza și sesizeaza Poliția. Agenții de poliție…

- Politia Romana incearca sa-i determine pe soferi sa renunțe la obiceiul de a se avertiza in trafic prin flash-uri cu privire la prezența radarelor pe traseu. Intr-o ”scrisoare deschisa catre unii conducatori auto”, polițiștii explica ca, astfel, șoferii ar putea veni in ajutorul unor persoane certate…

- Pentru ca legea le permite, magistrații din Ialomița incep sa iasa la pensie mai devreme de termen. Tribunalul Ialomița, de exemplu, va ramane fara trei judecatoare, pentru ca acestea au ales sa se pensioneze dupa 25 de ani de activitate. Situația genereaza haos in cadrul instituției, din cauza faptului…

- O femeie de 50 de ani originara din Romania va fi judecata in Marea Britanie pentru trafic de carne vie, reglementata de o lege potrivit careia, in regat, poate primi inchisoare pe viata. Este vorba de Legea sclaviei moderne, intrata in vigoare in 2015 si a carei scop este diminuarea cazurilor de trafic…

- Transportatorii solicita atat Guvernului, cat și Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și Autoritații de Supraveghere Financiara desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la…

- Ungaria impune pedepse dure impotriva boschetarilor. Cei care vor fi prinsi ca dorm in strada risca sa ajunga la inchisoare sau sa munceasca in folosul comunitatii. Legea propusa de premierul Victor Orban intra de astazi in vigoare.

- Soferii care obisnuiesc sa circule cu masini care au lipite pe geamuri sau pe parbriz diverse accesorii care pot reduce vizibilitatea soferului in timpul mersului, risca amenzi de pana la 3000 de lei. Astfel, persoanele care au lipite afise sau materiale publicitare pe gemurile laterale, pe luneta sau…

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a anuntat ca recalcularea pensiilor pentru anumite categorii de pensionari va dura maximum un an, scrie adevarul.ro. Potrivit institutiei, incepand cu data de 1 octombrie, pana la data de 30 septembrie 2019, vor fi recalculate toate pensiile care intra sub incidenta…