Se schimba legea produselor congelate de panificatie. Ce ar trebui sa cunoastem ca sa stim ce mancam

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Transgaz a cumparat saptamana trecuta gaze la pretul de 127 de lei pe MWh pentru a echilibra sistemul, in conditiile unui consum extrem ridicat ca urmare a temperaturilor scazute, se arata intr-un comunicat al operatorului sistemului national de transport, remis, joi, Agerpres. Pretul la care…

- Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului, pentru a putea fi comercializate în România. Asa prevede o ordonanta de urgenta, adoptata saptamâna aceasta de Guvern.…

- Un seism de magnitudine ML 3.4 a fost inregistrat, la ora 00.57, in judetul Vrancea. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele avut loc la coordonatele 45.66 N ; 26.47 E la 139 km N de Bucuresti, 56 km V de Focsani si 20 km SE de Comandau.Trebuie facuta…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- COMUNICAT DE PRESA Cadrele Inspectoratului pentru situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au dorit sa marcheze aniversarea Zilei Protecției Civile din Romania cu zambet de copil. Mereu alaturi de oamenii aflați in impas, aceștia au venit și de aceasta data in sprijinul celor care…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Clientii Vodafone nu trebuie sa achite despagubiri companiei, daca reziliaza contractele inainte de expirarea duratei minime a acestora, in urma unei decizii definitive a Curtii de Apel Bucuresti. Astfel, instanta a mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti din 2105, ca operatorul de telefonie…

- Un cutremur cu magnitudine 3,8 s-a produs joi seara in Vrancea.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri, anunța News.ro. Tot joi, la ora 10:07, in Vrancea, s-a produs un seism cu magnitudine 3, la o adancime de 111,8 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in Romania. Potrivit Institului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 10.07 in judetul Vrancea. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 111,8 km, iar cea mai apropiata localitate este Nereju. Sursa…

- Guvernul Dancila s-a razgandit. Dupa ce anuntase ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati sunt obligate sa angajeze un expert in egalitate de sanse, acum a renuntat la aceasta idee. In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia…

- Anul 2017 a fost unul dificil pentru cei din industria de morarit și panificație. S-au inchis multe unitați, iar motivele care au dus la aceasta cadere sunt multe. Aurel Popescu, președintele Rompan, spune ca producatorii au inceput anul 2018 cu entuziasm, dar ca deja in prima luna scursa a anului au…

- In Japonia repectarea cuvantului dat este "esentiala", prin urmare diplomatia nipona va evalua foarte serios "daca si cand" se mai pun in miscare contactele bilaterale cu Romania, dupa gesturile "nefericite" facute de Guvernul de la Bucuresti, spune fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.…

- Aproximativ 1.250 de elevi au ramas cu situația școlara neincheiata la finalul semestrului I din anul școlar 2017-2018. Potrivit prevederilor Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar (ROFUIP), elevii care se afla intr-o astfel de situație iși pot incheia situația…

- Neculai Bucur, ultimul veteran de razboi pompier din Romania a fost condus azi, 10 februarie pe ultimul drum. Acesta a decedat la varsta de 95 de ani. Bucur Neculai s-a nascut la 28 iulie 1922, in satul Domnești, comuna Pufești din judetul Vrancea. Dupa absolvirea cursurilor Liceului Teoretic din localitatea…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) arata ca in 2008, anul de gratie al economiei locale, termocentralele alimentate de carbuni aveau o ponedere de aproape 40% din mixul energetic, cea mai mare contributie dintre toate sursele. In acel an, peste 20.000 de oameni…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in judetul Vrancea, Romania. Un alt seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc duminica dupa-amiaza, fiind cel mai puternic inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamintului, cutremurul cu magnitudinea…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Aceasta extraordinara afirmatie ii apartine unui veteran al produselor de sanatate din Romania, si ne referim aici la inginer chimist Stefan Manea, aflat de decenii in slujba produselor naturale romanesti. El se alatura cercetatorilor care sustin ca aceasta boala, cea mai temuta la acest moment si in…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției propus in Guvernul Dancila, iși continua mandatul inceput in Guvernul Grindeanu și apoi din Guvernul Tudose. A fost judecator al Curții Constituționale, este de profesie procuror și este ministru independent, susținut atat de cei de la ALDE cat și de cei de la PSD.…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in dimineața zilei de vineri. Seismul a avut loc la ora 8:21, in zona seismica Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau, la 21 km nord-est de orasul Nehoiu.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va face parte din viitoarea echipa guvernamentala condusa de Viorica Dancila, transmite News.ro . “Va anunt ca o sa ma retrag, dar o sa raman un partener al sportului si al organizatiilor de tineret”,…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Sprijin pentru programatori Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat, joi, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Masura vizeaza…

- Mircea Badea a criticat dur aceasta decizie, precizand ca pana acum acespre probe obținute nelegal nu erau declarate nule. Acesta și-a aratat din nou indignarea fața de modul cum funcționeaza justiția in Romania. "Și pana acum nu se intampla asta? Nu, daca a fost nevoie de aceasta hotarare.…

- In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare.…

- Valul de scumpiri la utilitați și a cresterii costurilor cu forta de munca din ultima perioada a condus la ajustarea prețurilor in industria de morarit si panificatie. Prețul panii și al produselor de panficație a crescut deja in majoritatea magazinelor, clientii platind deja cativa bani in plus pentru…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat ca, începând de miercuri, 10 ianuarie, gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%.Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii…

- Dezvaluirile facute ieri de jurnalistul Silviu Sergiu- reamintim faptul ca acesta devoala ca o societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro -…

- Din 10 ianuarie 2018, consumatorii casnici vor plati mai mult cu aproximativ 8,3% pentru gazele consumate, potrivit anuntului facut de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). „Impactul unitar in prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați,…

- "Se implinesc exact 5 ani de cand pe 5 ianuarie 2013 domnul Dumbrava a sunat-o pe Alina Bica si i-a cerut sa mearga la arestare cu un inculpat. Nu va dau numele, era un dosar la Alina Bica. Eram cu Alina Bica la momentul acela, a fost sunata de Dumbrava si i-a cerut sa mearga la arestare marti pe…

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi compensatii de pana la 2.600 de euro de persoana, daca pleaca in urmatoarele 90 de zile. Acestia vor avea posibilitatea sa se intoarca in tarile lor de bastina…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- "Recunoasterea si echivalarea diplomelor obtinute in strainatate reprezinta procesul prin care Romania, ca stat si ca natiune, intelege sa valorifice cunoasterea obtinuta de persoanele care au absolvit studii in strainatate si care doresc sa vina sau sa revina in tara. Persoanele in cauza pot fi…

- Evenimentele recente de pe scena politica ii scot, din nou, in strada pe romani. Joi seara la ora 18:00 se anunta un protest in fata Parlamentului. Oamenii se vor mobiliza sa formeze un lant uman in jurul Casei Poporului si, in acelasi timp, va fi si un protest pe roti in jurul Parlamentului.…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare…