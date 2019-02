Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord risca sa conduca la organizarea unui referendum pe tema unificarii provinciei britanice Irlanda de Nord cu Irlanda, avertizeaza membri ai Guvernului de la Londra.

- Oficialii din Guvernul britanic au început „sa lucreze serios” pentru a menține Marea Britanie în uniunea vamala a Uniunii Europene, ca metoda de salvare a acordului pentru Brexit, au declarat mai multe surse guvernamentale citate de cotidianul The Independent citat de Mediafax.Mai…

- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Deocamdata, Brexitul nu va aduce schimbari de taxe universitare Anul acesta va aduce cu siguranta noutati pentru cetatenii europeni care traiesc în Marea Britanie. Guvernul de la Londra a emis recent un document în care arata cum intentioneaza Regatul Unit sa abordeze chestiunea…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- ACORDUL RETRAGERII Parioada de tranzitie: Marea Britanie paraseste UE la 29 martie, dar ramane in piata unica si se supune reglementarilor acesteia pana la sfarsitul lui decembrie 2020, o perioada in care cele doua parti negociaza o noua relatie comerciala. Perioada de tranzitie poate sa fie…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…