Se schimbă denumirile carburanţilor la pompă Noile denumiri și simboluri „E" = benzina: Mașinile pe benzina vor fi alimentate cu carburanți de tip "E". Iar litera va fi urmata de o cifra. "E5" se vor numi benzinele clasice, de 95 și 98. "E10" se va numi benzina de 95 cu o compoziție de 10% etanol. Iar "E85" va fi pentru super-etanol. Grafic, tipurile de benzina vor fi incadrate intr-un cerc. „B" = motorina: In funcție de procentajul de bio-diesel, motorina o veți gasi sub denumirea B7 și, in viitor, B10. Tot in viitor se va gasi la pompa "XTL", adica motorina sintetica. Simbolul grafic pentru motorina este patratul. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

