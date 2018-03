Stiri pe aceeasi tema

- Brutarii si patiserii care folosesc produse congelate vor fi nevoiti sa se spuna unor noi reguli de informare a consumatorilor, considera Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

- Noile reguli, adoptate de Parlamentul European, sunt uniforme in intreaga UE, scrie Adevarul. Mai exact, este vorba despre consolidarea drepturilor consumatorului prin oferirea optiunilor de reparatii sau inlocuire, iar in cazul reparatiilor nesatisfacatoare, reducerea preturilor sau rambursarea.…

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Trei persoane suspecte au fost legitimate de politisti pe o strada din Lugoj dupa ce oamenii legii au fost sesizati ca ar incerca sa comita infractiuni. Indivizii se postau in preajma unor supermarketuri din oras motivand lugojenilor ca vor sa schimbe niste bani. Suspectii nu abordau numai clientii…

- Viscolul nu inchide doar școlile din București . Aplicația Bringo a anunțat ca suspenda livrarile din magazinele partenere pentru siguranța celor care trebuie sa aduca acasa clienților marfa comandata. Compania spune ca accesul pe strazile laturalnice este problematic din cauza zapezii, iar livratorii…

- PeliFilip a fost selectata pentru al 5-lea an consecutiv pe lista scurta de nominalizari pentru „Firma de avocatura a anului in Romania” in cadrul Chambers Europe Awards 2018, dupa ce a primit aceasta distinctie in anul 2015. „Suntem onorati sa ne aflam din nou pe lista scurta pentru obtinerea…

- Neregulile constatate de autoritati si sanctiunile primite de contravenienti vor fi publicate pe o placheta ce va fi amplasata pe usa de acces sau la intrarea in locatia unde isi desfasoara activitatea unitatea sau la punctul de lucru. Sunt vizate de prevederile acestui proiect de ordin firmele care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea...

- Promovarea unei afaceri in segmentul online poate fi un subiect complex dar este una dintre cele mai rentabile metode prin care business-ul tau poate atinge culmile succesului si poate sa ajunga la clienti noi intr-un mod simplu si eficient, mai repede decat iti poti imagina. Asta, in cazul in care…

- Alerta de ultima ora de la meteorologi. Vremea se schimba radical. Se face frig și vin ploile și ninsorile.PROGNOZA METEO pe toata saptamana Se schimba vremea din aceasta seara, iar nebulozitatea se va accentua treptat in toata țara și vor fi precipitații pe arii relativ extinse in partea de vest, centru…

- In luna iubirii, Promenada da startul poveștilor de dragoste. Cei mai romantici clienți ai mall-ului care iși impartașesc amintirile legate de prima intalnire cu persoana iubita pot fi recompensați cu un inel cu diamant Roberto Bravo in valoare de peste 6000 de lei. Astfel, cei care accepta provocarea…

- Dupa 1989, Romania a incercat diverse sisteme de vot incercand sa stabileasca pe cel care i se potrivește mai bine. Inițial, și pentru mulți ani, am avut un sistem de vot proporțional pe lista. Cetațeanul vota lista de partid, dar cine intra pe lista respectiva decideau liderii partidului. Acest…

- Incepand de saptamana trecuta, bancile nu mai au voie sa aplice anumite comisioane precum cele de deschidere, administrare sau consultare sold pentru conturile de baza ale romanilor. Cum se intampla insa la noi insa nu toate institutiile de credit respecta aceasta directiva UE. In primele zile de la…

- Vandute uneori la preturi inaccesibile pentru o parte a populatiei, produsele traditionale atestate le aduc castiguri substantiale celor care si-au dat seama de avantajele rețetelor autentice. Delicioasele bucate au intrat pe o piata de nișa, unde clientii fug de produsele din supermarket. O doamnă…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragea și Calin Popescu Tariceanu au avut joi o întâlnire în biroul președintelui Camerei Deputaților. Cei doi au purtat negocieri intense. Miza pentru PSD ar reprezenta-o Ministerul Energiei, cel pe care liderii PSD doresc sa-l…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Zeci de mii de romani trebuie sa știe acest lucru! Unul dintre cei mai importanți operatori de pe piața de telefonie mobila a facut un anunț care vizeaza toți clienții sai.Gigantul a incetat relațiile contractuale cu Poșta Romana, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul amanarea termenului de depunere a Declarației 600, care in prezent este 31 ianuarie, precum și majorarea plafonului de venituri peste care vor fi platite cotribuții, au declarat surse politice, pentru Stirile ProTV. Declaraţia 600 vizează veniturile asupra…

- O comisie a Comitetului International Olimpic, cu misiunea de a selectiona sportivii rusi curati pentru JO 2018 de la PyeongChang, a eliminat provizoriu un numar de 111 sportivi din lista de 500 propusa de Comitetul olimpic rus, relateaza AFP. De asemenea, un numar de 51 antrenori si 10…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, joi, referitor la un nou mandat, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, precizand ca nu este in Guvernul Romaniei pe persoana fizica.

- Lista locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, care pune la dispozitia somerilor 260 locuri de munca. Situatia locurilor de munca disponibile incepand cu data de 17 Ianuarie 2018 poate fi consultata: LMV_17.01.2018

- Departamentul Migrație al Lituaniei a publicat luni o lista cu 49 de cetațeni ruși, carora le este interzisa intrarea in Lituania din cauza incalcarilor drepturilor omului și a spalarii banilor. Portalul Delfi explica ca aceasta lista a fost promulgata saptamana trecuta pe baza ”Legii Magnitsky” care…

- Sekai Kobayashi este o tanara de 33 de ani care și-a deschis un restaurant unde oamenii pot munci in cadrul localului in loc sa plateasca. Femeia și-a propus sa contribuie cum poate la combaterea foametei, potrivit The Straits Time . „Oferim mancare in locul a 50 de minute de munca la restaurant.…

- La inceputul anului 2018, in evidenta IPJ Alba se aflau 105 persoane urmarite national, 66 dintre ele condamnate la inchisoare sau cu mandate de arestare, restul disparuti de la domiciliu. Din total, 72 de persoane erau date si in urmarire internationala. Dintre cei 66 de condamnati sau arestati, 60…

- La inceputul acestui an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a facut publica o lista cu 59 de afectiuni are nu necesita o vizita initiala la medicul de familie. Prin urmare, bolnavii cronici nu mai bat drumul intre medicii de familie si medicii specialisti. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari…

- Elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. In plus, aparatele trebuie depozitate in locuri special amenajate si setate pe modul silentios, astfel incat sa nu deranjeze ora, scrie Romania TV.Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 9 ianuarie, prin reteaua EURES. Sunt 572 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Republica Ceha, Slovenia si Spania. Lista posturilor disponibile: BELGIA…

- CNAS a publicat pe 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul, ulcerul…

- Ministerul Turismului a retras anul trecut 107 licente ale agentiilor de turism, in urma neregulilor descoperite, potrivit rapoartelor publicate pe site-ul ministerului.In prezent, sunt licentiate 2.655 agentii de turism. Lista acestora este publica pe site-ul Ministerului Turismului, la sectiunea…

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- Elevii de liceu ar putea avea noi materii. Pe lista propunerilor de discipline opționale sunt incluse astronomia, fotografia digitala și inventica, printre multe altele. Elevii de liceu, de la filierele teoretice, ar putea avea noi materii de studiu potrivit variantelor propuse de Ministerul Educației…

- La final de an, oamenii serviciilor din justiție au primit ordin in regim de urgența sa stranga cat mai multe semnaturi pe unitați impotriva UNJR si AMR prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat modificarile la legile justiției confirma surse convergente din instanțe…

- Lista de candidați la șefia FRF in opinia lui Mircea Sandu. ”Oricare dintre ei il poate bate pe Razvan Burleanu”, crede fostul președinte. Mircea Sandu stie cine il poate inlocui pe Razvan Burleanu. Alegerile pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal vor avea anul viitor. „Cinci nume…

- Gigantul controlat de Zoltan Teszari, RCS&RDS, face un anunț care va bucura foarte mulți clienți. In prag de sarbatori, abonații operatorului vor primi noi beneficii.Situandu-se in topul operatorilor de cablu din țara noastra și fiind unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018. Cum trebuie sa se manifeste o persoana pentru a putea fi justifica diagnosticul?

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Clujul este pe lista destinațiilor mondiale de vizitat in 2018 Site-ul britanic de calatorii Skyscanner, cu 60 milioane de turiști, a inclus Clujul pe lista destinațiilor de interes pentru 2018. Lista cuprinde destinațiile de zbor ce au devenit semnificativ mai atractive pentru turiști in ultimele 12…

- Modificarile aduse marti in Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu afecteaza servicii precum Uber, a transmis compania marti, dupa ce CGMB a adoptat proiectul de hotarare potrivit caruia in Capitala isi vor putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati…

- Parlamentarii europeni si reprezentantii statelor membre au convenit o revizuire a legislatiei pentru combaterea spalarii banilor, care a fost extinsa la firme care detin, stocheaza si transfera monede virtuale, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

- 675 de alesi "spalati" de legile lui Iordache. Un parlamentar de Cluj pe lista Proiectul celebrului Florin Iordache de modificare a legii ANI ar putea avea efecte devastatoare asupra cazuisticii ANI, avertizeaza agenția intr-un raspuns pentru Romania Curata. Practic, toate cazurile Agenției…

- Cati kilometri de autostrada vor fi dati in folosinta in 2018. Promisiuni de la Transporturi Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati în folosinta. Ca…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pe strada Macesului, din municipiul Targu Jiu, pentru astazi, intre orele 8.00 – 15.00, pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela serviciul de call-center ...

- Andreea Balan și-a facut lista de dorințe pentru anul viitor. Artista se este o femeie o soție și o mama fericita. Are un soț așa cum și-a dorit și așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna. Andreea Balan se pregatește de vacanța. Artista și soțul ei, George Burcea vor pleca in Miami. De Craciun,…

- Nou proiect al Guvernului: Inchisoare pana la 6 ani pentru datornici Ministerul Finantelor vrea sa modifice legea evaziunii fiscale, in sensul inaspririi sanctiunilor pentru rau-platnici, astfel angajatorii care nu-si platesc la timp datoriile la stat ar putea face inchisoare pana la 6 ani. Masura…

- Și in acest an, Iulius Mall Timișoara a pregatit surprize aparte pentru clienții sai, mici sau mari. In luna decembrie, clienții mall-ului pot descoperi un ținut de gheața prin intermediul realitații augmentate, tehnologia care imbina realitatea fizica cu cea virtuala, o experiența inedita,…

- Martisorul a fost inclus, astazi, in Lista reprezentativa UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanitații. „Este o bucurie care merita impartașita cu cetațenii R. Moldova”, a declarat premierul Pavel Filip, in cadrul ședinței Guvernului. Potrivit prim-ministrului, este vorba de o mare realizare,…

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti o lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, a anuntat reprezentantul Frantei, Bruno Le Maire.