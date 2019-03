Stiri pe aceeasi tema

- Vești pentru toți șoferii din Romania! In momentul de fața Comisia pentru Transporturi din Camera Deputaților lucreaza la lansarea unui nou proiect de lege.Șoferii care vor fi prinși incalcand viitoarele modificari ale Codului Rutier vor… Citește AICI prin ce noi schimbari va trece Codul Rutier...…

- Cod Rutier 2019. NU mai ai VOIE cu așa ceva in MAȘINA! Pierzi PERMISUL pe loc, iar AMENDA este colosala Cod Rutier 2019. Nimeni nu mai are dreptul sa foloseasca acest aparat in mașina. Cine e prins cu un astfel de dispozitiv risca reținerea permisului și o amenda usturatoare. Cod Rutier 2019. Schimbarile…

- Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat, vineri, modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii. "Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent…

- Mare atenție șoferi! Daca nu veți respecta noul Cod Rutier riscați sa ajungeți la inchisoare. Anul acesta s-au facut schimbari radicale in legislație privind circulația pe drumurile publice. Șoferii care vor face acest lucru vor primi o amenda usturatoare.

- La Pitești, telefonul mobil ii scapa pe șoferi de amenzi, atunci cand sunt in cautarea unui loc de parcare. Autoritatile au creat un site unde orice conducator auto poate vedea locurile de parcare unde are voie sa isi lase autoturismul, precum si locurile interzise.

- Atenție mare! Se anunța schimbari radicale in Codul Rutier. Comisia juridica și Comisia pentru transporturi ale Camerei Deputaților au dat raport favorabil proiectului de lege pentru modificarea articolului 109 din Codul rutier. Potrivit modificarilor adoptate de cele doua comisii, „masinile de politie…

- Potrivit Codului Rutier din Romania, soferii care circula pe o șosea acoperita de zapada, gheața sau polei sunt obligați sa aiba automobilul echipat cu anvelope de iarna, insa, cu toate astea, politistul poate da amenzi si daca masina este echipata cu astfel de anvelope. Mai precis, exista o prevedere…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pune in dezbatere publica un proiect de lege care interzice folosirea oricarui dispozitiv care inregistreaza in timpul sofatului. Potrivit unui comunicat de presa, „Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea si completarea…