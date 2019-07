Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos,…

- Circulatia pe ambele sensuri pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti este blocata si a fost solicitat elicopterul SMURD, in urma impactului intre doua TIR-uri, o persoana fiind incarcerata, potrivit Agerpres. "Echipaje de la punctul de lucru Calugareni si de la Detasamentul Giurgiu intervin pe DN 5, in dreptul…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea sensului unic de circulație pe strada Iugoslaviei, intre strazile Vasile Lupu și Septimiu Albini, sensul de circulație fiind dinspre strada Vasile Lupu, inspre strada Arieșului, respectiv dinspre strada Arieșului, inspre strada Septimiu Albini. Masura…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a anunțat ca, începând de joi,13 iunie, a fost instituit sens unic de circulație pe strada Iugoslaviei, între strazile Vasile Lupu și Septimiu Albini, sensul de circulație fiind dinspre strada Vasile Lupu înspre strada Arieșului, respectiv…

- TransBus anunța prelungirea orarului de circulație, in perioada 08.06 – 24. 06.2019, pentru a asigura transportul participanților la evenimentele prilejuite de ,,Targul Dragaica”. Prelungirea se va aplica traseelor 3B și 10 dupa cum urmeaza: Traseul 3B –de luni pana vineri se prelungește programul 1…

- Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație joi, 23 mai 2019, intre orele 11.00 – 12.00, cu ocazia Marșului Absolvenților Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, pe urmatorul traseu: BT Arena – Aleea Stadionului (pietonal) – Parcul Central – Opera Maghiara – strada Emil Isac…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 25 Galati – Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta (judetul Galati), a avut loc (in jurul orei 17.05) un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. In urma impactului, o persoana a decedat,…