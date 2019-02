Se SCHIMBĂ cărțile de identitate. Cum vor arăta documentele Noile carți de identitate ale romanilor vor avea un format uniform de card de credit, o zona de citire optica si va respecta standardele minime de securitate stabilite de OACI (Organizatia Aviatiei Civile Internationale). Documentele vor trebui, de asemenea, sa includa o fotografie si doua amprente digitale ale titularului, stocate in format digital, pe un cip fara... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

