Se schimbă CARDURILE. Anunţul OFICIAL care vizează milioane de ROMÂNI Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuarii componentei "card" din "Mastercard" pe masura ce se extind noile metode si tehnologii de plata. In plus, Mastercard se alatura altor companii de renume, precum Apple si Nike, care au decis sa renunte la numele companiei, in favoarea simbolurilor vizuale, in sigla. Doua companii de carduri bancare anunta reduceri de comisioane Mastercard a derulat o cercetare ampla timp de peste 20 de luni pentru a fi sigur ca oamenii pot identifica compania doar prin sigla, chiar si in absenta numelui, potrivit directorului de comunicare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Compania de plati digitale Mastercard Inc. a anuntat luni ca decis sa elimine numele companiei din sigla, optand in schimb pentru binecunoscutele cercuri suprapuse, simbolul Mastercard pentru milioane de consumatori, informeaza The Wall Street Journal. Decizia este o continuare a unei strategii…

- Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuarii componentei 'card' din 'Mastercard' pe masura ce se extind noile metode si tehnologii de plata. In plus, Mastercard se alatura altor companii de renume, precum Apple si Nike, care au decis sa renunte la numele companiei, in favoarea…

- In luna ianuarie a anului trecut, potrivit unui raport Mastercard, la nivel global se numarau 370 de milioane de carduri contactless acceptate in peste 8 milioane de locații in 111 țari. Acest lucru inseamna...

