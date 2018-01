Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP. "Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- Gabriel Iancu (23 de ani) a inscris un gol superb, marti seara, in meciul pe care echipa sa, Termalica B-B, l-a castigat in campionatul Poloniei, 2-1 cu Slask Wroclaw. La al saselea meci al sezonului in Polonia, fostul fotbalist al Stelei a avut nevoie de doar 13 minute pentru…

- Razvan Marin (21 de ani) a marcat, marti seara, al doilea gol in patru zile pentru Standard Liege, in partida dion sferturile Cupei Belgiei, cu Oostende. Standard a mers mai departe dupa ce a castigat cu 3-2, iar o mare parte dintre merite ii apartin mijlocasului central transferat…

- Introducerea noului tip de carte de identitate a fost votata miercuri de Senat in ședința, urmand sa intre acum in dezbaterea Camerei Deputaților. Astfel, conform proiectului, romanii vor putea avea carți de identitate electronice, inclusiv copiii sub 14 ani. Noile buletine vor veni la pachet cu multe…

- Alti sase membri ai Cabinetului din Catalonia, retinuti in legatura cu participarea lor la acte de rebeliune si declararea ilegala a independentei de catre guvern regional demis, au fost eliberati pe cautiune, in valoare de 100.000 de euro. Regiunea spaniola Catalonia a organizat pe 1 octombrie…

- Vești nu tocmai bune pentru romanii din Peninsula! Mai exact, Italia va spune „adio”, in curand, la plata salariilor in numerar, societațile comerciale in Peninsula urmand sa fie obligate prin lege sa efectueze plata salariilor catre angajați numai prin transfer bancar sau prin oficiul poștal. Nerespectarea…

- Doi cetateni turci cu varste cuprinse intre 33 si 36 de ani au incercat sa intre in tara cu ate false. La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat au prezentat carti de identitate cu insemnele autoritatilor bulgare.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,18%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Joi, indicatorul Robor la 3…

- Black Friday aduce reduceri la carti, haine, jucarii, electronice si electrocasnice, dar si la pachete stomatologice, companiile si magazile online incepand campania chiar si de pe 10 noiembrie, inainte de data oficiala de 24 noiembrie, potrivit comunicatelor emise de ofertanti. Black…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- Guvernul se pregateste sa modifice Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta in sedinta de azi. Desi coalitia aflata la guvernare spune ca modificarile vor aduce mai multi bani in buzunarele angajatilor, romanii nu par sa fie foarte optimisti. Iata ce au raspuns in aceasta dimineata oamenii reporterilor…

- Sedinta de Guvern se va desfasura miercuri, de la ora 13,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Initial, intalnirea membrilor Cabinetului Tudose era programata miercuri, la ora 15,00. Guvernul urmeaza sa adopte, in cadrul sedintei saptamanale, modificarea Codului fiscal. [View…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul…

- In urma cu zece zile, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a prezentat in Guvern noile masuri fiscale privind impozitarea salariilor, anuntand ca angajatorii vor plati o "contributie asiguratoare pentru munca" de 2,25%, care va acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale.…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi un proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani prin care se asigura premisele necesare punerii in circulatie a unui nou document de identificare…

- Romania este pregatita sa faca fata oricaror situatii generate de Brexit. Este asigurarea data de Guvern intr-o campanie de informare speciala desfasurata pe site-uri, retele de socializare si la Londra. In clipul de promovare, ministrul afacerilor europene vorbeste si despre apararea drepturilor romanilor…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani republicata, a fost depusa la Senat de catre deputatul liberal Florin Roman. Initiativa legislativa se refera la subventionarea de catre…

- Romanii vor avea parte de o noua minivacanța de patru zile, in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie. Acest lucru pentru ca Sfantul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Naționala a Romaniei (1 decembrie) vor fi legate de weekend-ul 2-3 decembrie. In anul 2017, romanii au avut un numar record de zile libere. Au…

- Trei carți de identitate românești false au fost descoperite de politistii de frontiera la doi cetațeni moldoveni, în cadrul formalitaților trecerii frontierei pe sensul de ieșire din R. Moldova. În primul caz persoana era în calitate de curier al documentelor false, iar…

- In Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate si evidenta a locuitorilor din Moldova, fost inclus un punct care specifica in ce cazuri cererea pentru eliberarea actelor de identitate poate fi respinsa

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. In opinia sa, Romania ar tre...

- Vesti proaste pentru bugetari! La aproape 20 de ani de cand au fost introduse pe piata, bonurile de masa ar putea disparea de la 1 ianuarie 2018, conform prevederilor actuale din noua Lege a salarizarii. Mai exact, sindicalistii acuza Guvernul ca banii care ar urma sa inlocuiasca tichetele de masa,…

- Romanii care practica activitati independente vor fi puternic loviti de anul viitor odata cu transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Si asta pentru ca prin noul Cod Fiscal, se...

- Anul 2017 a fost unul foarte avantajos pentru romani, care au avut parte de mai multe mini-vacanțe. Atunci cand sarbatorile oficiale au picat in preajma weekend-ului, Guvernul a decis sa le lege pentru a oferi mai multe zile libere romanilor. Ziua Educației se va sarbatori pe 5 octombrie, astfel cadrele…