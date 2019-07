Stiri pe aceeasi tema

- Pe lunga lista a celor care se arata sceptici în legatura cu planul Facebook de a lansa moneda electronica Libra s-a adaugat acum și Donald Trump care a pus câteva mesaje pe Twitter despre subiect. Trump spune ca nu are încredere în Bitcoin și alte criptomonede și crede ca ”sunt…

- Pierderea inseamna ca Bitcoin a pierdut peste un sfert din valoarea sa in ultimele sapte zile, marcand sfarsitul unei lungi perioade de crestere care a inceput in 2019. David Marcus, director al Facebook insarcinat cu proiectul Libra, a fost audiat intr-o comisie a Congresului american.

- Bitcoin a scazut brusc marti seara, sub nivelul de 10.000 de dolari, pierzand peste 10 miliarde de dolari din capitalizarea sa in numai o ora, in urma audierii unui director al Facebook in Congresul american in legatura cu planul de lansare a criptomonedei Libra, relateaza The Independent, citat…

- Președintele american Donald Trump a criticat dur Bitcoin, Libra, lansata de compania Facebook, și alte criptomonede, cerand ca emitenții acestor monede virtuale sa se supuna reglementarilor bancare din SUA și de la nivel internațional daca doresc sa "devina o banca".Citește și: SONDAJ CURS…

- Pe data de 18 iunie, mult așteptatul proiect cripto al gigantului social-media Facebook a fost lansat oficial. Libra este o criptomoneda stabila ce urmarește sa faciliteze tranzacțiile intre utilizatori la nivel global. Spre deosebire de Bitcoin, rețeaua Libra va avea acces restricționat și doar…

- Euro a scazut insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7199 lei/unitate, mai putin cu 0,01% fata de marti. Dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,1541 lei/unitate,…

- Prețul bitcoin a depașit nivelul de 11.000 de dolari pentru prima oara în ultimele 15 luni, dupa ce Facebook a readus criptomonedele în centrul atenției odata cu anunțul oficial de lansare a unei monede virtuale proprii - Libra - susținuta de companii precum Uber, MasterCard, Visa sau Booking.comCitește…