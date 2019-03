Se schimbă banii, când va trece România la euro "Romania tinteste aderarea la ZE. In acest scop sunt necesare reforme structurale care sa sprijine convergenta reala, o consolidare bugetara solida. Sunt de mentionat in acest sens urmatoarele: veniturile fiscale sunt extrem de mici, sub 26% din PIB, insuficiente pentru a finanta bunuri publice de baza; trebuie sa ajungem cu aceste venituri la cel putin 30% din PIB, care ne-ar asigura si spatiul fiscal necesar la nevoie (nota bene: in UE media veniturilor fiscale este de circa 40% din PIB); deficitul structural al bugetului public trebuie sa ajunga la sub 1% din PIB la aderare (chiar la intrarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

