- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit „Bestia din Est”, urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Vineri, pe...

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Gerul a pus stapanire pe toata țara noaptea trecuta. In raioanele de nord, mercurul in termometre a coborat pana la minus 20 de grade Celsius.Potrivit sinopticienilor, in aceasta dimineata, la ora 07:00, indicele confortului termic a fost intre minus 29 si minus 34 de grade.

- Multe aeroporturi au fost inchise temporar și sute de zboruri au fost anulate. Temperaturile record și ninsorile abundente i-au lovit greu pe britanici. Mare parte din Regat este sub cod roșu: o raritate pentru Marea Britanie.

- Gerul siberian face ravagii in Europa. Vanturile puternice și ninsoarea abundenta au ucis peste 20 de persoane in mai multe țari, iar transportul a fost dat peste cap, inclusiv unele aeroporturi au fost inchise, scrie libertatea.ro.

- Temperaturile extreme din aceste zile sunt un test de rezistenta pentru moldoveni. Mari batai de cap au soferii, care nu pot porni masinile dimineata. Ca urmare, numarul adresarilor la atelierele de reparatii auto au crescut considerabil.

- Gerul naprasmic din ultimele zile a trimis zeci de oamenii strazii din Buzau in adapostul social al Primariei. Deși capacitatea centrului este de 25 de paturi, peste 50 de persoane au fost cazate in acest loc. Intre paturi sau chiar pe holuri au fost amplasate saltele pentru ca toți oamenii fara adapost…

- Un tanar din satul Prisaca Dornei, comuna Vama, proprietar al unei pensiuni din localitate, a prins peste cu mana, dintr-o pastravarie, in care s-a scufundat cu tot corpul printre sloiurile de gheata. Ștefan Gireada, in varsta de 25 de ani, a facut scufundarea marti, printr-o copca facuta in gheata…

- Traficul auto si de persoane prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Radauti Prut s-a injumatatit, in ultimele trei zile, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, au informat miercuri autoritatile locale. Potrivit datelor centralizate de Serviciul Teritorial…

- Prima etapa a play-off-ului si a play-out-ului Ligii 1 a fost amanata ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, dupa ce sefii echipelor din primul esalon au facut o adresa catre LPF prin care au solicitat ca partidele programate in acest weekend sa nu se mai joace!

- ANM anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- NEWS ALERT Clujul, sub COD GALBEN de ger. Vezi atentionarile pentru retul tarii Sapte judete au intrat, miercuri dimineata, sub cod portocaliu de viscol, iar 27 de judete si Capitala se afla, pana joi, sub cod portocaliu de ger. Judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si…

- Gerul afecteaza în continuare Clujului, fiind temperaturi de iarna siberiana. Miercuri, 28 februarie, maxima zilei va fi de -5 grade, iar minima va ajunge la -16 grade. În prima parte a zilei ar putea ninge, iar în rest va fi înnorat. Joi,…

- Valul de ger siberian care a lovit continentul european a facut victime in mai multe țari și se așteapta ca bilanțul sa continue sa creasca in condițiile in care apogeul va fi atins in cursul zilei de marți și temperaturile deosebit de scazute vor fi inregistrate și

- La sfarsit de iarna, potrivit meteorologilor, ne asteapta ninsori, ger si viscol. In Capitala, dar si in alte localitati din tara ninge deja. Pe drumuri se va forma polei și izolat va viscoli slab. Ninsoarea din aceasta dimineata deja da traficul peste cap in Chisinau.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Gerul va persista în urmatoarele zile în Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta începând de luni seara, în timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru

- Vecinii nostri bulgari sunt sub avertizari de cod portocaliu si chiar rosu de vreme extrema. Situatia este aceeasi si in celelalte tari balcanice, iar vestul continentului se confrunta cu un val de aer polar venit tocmai din Siberia. Frigul a facut deja trei victime in Polonia si Franta.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- V. Stoica De astazi și pana cel puțin pe 1 Martie, județul Prahova se va afla sub cod portocaliu de ger. Potrivit meteorologilor, valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada.…

- Gerul pune stapanire pe țara noastra incepand de duminica, atunci cand valorile termice vor scadea pana la -20 de grade Celsius, in mai multe regiuni din țara. Cel mai frig va fi la munte și in zonele joase. Alina Serban, meteorolog ANM, a declarat, potrivit observator.tv, ca deasupra tarii noastre…

- In pragul primaverii, meteorologii anunta unele dintre cele mai friguroase zile din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata, aducand ger siberian. Nici valul de ninsori nu va ocoli Romania, majoritatea regiunilor fiind lovite…

- Ultimul weekend din iarna aceasta va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon, anunta meteorologii. De sambata noaptea, vremea se raceste considerabil, iar minimele vor ajunge la -18 grade Celsius, la inceputul saptamanii viitoare. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata.

- Cum se schiaza pe partiile din Poiana Brasov si Predeal Foto: Adrian Marchis. Metrul de zapada persista pe pârtiile din partea superioara a masivului Postavaru iar la baza stratul de zapada variaza între 60 și 80 de centimetri. Toate instalațiile pe cablu din Poiana Brașov funcționeaza,…

- Iubitorii sporturilor de iarna din județul Alba, și nu numai, iși pot programa liniștiți o ieșire la munte, in acest weekend. Atat la Arieșeni, cat și la Șureanu, partiile se prezinta excelent, datorita ninsorilor și a frigului care a pastrat bine stratul de zapada. Ținand cont de ninsorile care au…

- La Chișinau a fost inundata o strada și s-a format ghețuș. Astazi, 25 ianuarie, jetul de apa dintr-o țeava sparta in sectorul Buiucani a transformat strada in patinoar. Apeductul s-a spart in regiunea strazii Vasile Lupu. Timp de citeva ore apa a reușit sa inunde partea majora a strazii. Gerul a…

- Gerul stabilit in ultimele zile nu prezinta pericol pentru spatiul forestier din tara, cu exceptia faunei, care la temperaturi scazute este in dificultate, legata de dobandirea hranei, noteaza Moldpres. Contactat de Agentie, Ion Talmaci, vicedirectorul Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice…

- Gerul stabilit în ultimele zile nu prezinta pericol pentru spatiul forestier din tara, cu exceptia faunei, care la temperaturi scazute este în dificultate, legata de dobândirea hranei, noteaza MOLDPRES. Contactat de Agentie, Ion Talmaci, vicedirectorul Institutului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in mai multe judete din tara. De asemenea, astazi se imprastie norii, dar se face mai frig. Specialistii au spus ca vom avea maxime de la minus 5, la 4…

- Vremea va fi determinata astazi de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Cerul va fi variabil, fara precipitatii esentiale. Pe drumuri se va forma polei. Vantul va sufla din nord moderat la puternic.

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- Meciul de rugby dintre echipele Edinburgh si Stade Francais, programat vineri, contand pentru etapa a 5-a a grupelor Cupei Challenge, se va disputa pe stadionul Murrayfield si nu pe Myreside, locul unde...

- Ninsorile abundente fac prapad in centrul si estul Chinei. In ultima saptamana, din cauza viscolului si a inghetului, 21 de oameni au murit. De asemenea, 700 de case au fost distruse, iar aproximativ 2.800 - avariate.

- De cateva saptamani, americanii se confrunta cu ninsori abundente, iar acum, cu un frig de crapa pietrele. Pentru cateva zile consecutiv, temperaturile au coboarat sub 20 de grade Celsius, cu minus, in nord estul Statelor Unite.

- Vremea de afarAƒ este ca A®n luna martie, A®n localitAƒE›ile din sudul E›Aƒrii A®nfloresc deja ghioceii, iar iarna adevAƒratAƒ nu pare sAƒ fie pe aproape - pot oare fi calificate astfel de condiE›ii meteorologice drept o anomalie

- In a doua jumatate a weekendului vom scapa complet de ploi, dar norii isi vor mai face simtita prezenta prin nordul teritoriului. Atmosfera va parea trasa la indigo in a doua jumatate a weekendului si luni. Soarele va straluci in majoritatea regiunilor, iar maximele vor ajunge din nou la 15, poate 16…

- Daca pana acum vremea a fost indulgenta cu noi, lucrurile se vor schimb de saptamana viitoare. Incepand de marti, meteorologii au anuntat ca vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii.

- Frigul este cu greu suportat de cei mai mulți dintre noi. Gerul ne afecteaza sistemul imunitar și apelam la tot felul de trucuri pentru a ne menține sanatoși și pentru a impiedica apariția tulburarilor de sanatate.

- Gerul din anumite parți ale Statelor Unite face ravagii, acolo unde a înghețat cascada Niagara, iar temperaturile au scazut pâna la -67 de grade Celsius. Frigul are efecte devastatoare asupra oamenilor, dar și asupra câinilor, broaștelor țestoase și chiar asupra rechilor.…

- Liberalii suceveni acuza actuala guvernare PSD – ALDE se face vinovata de faptul ca anul acesta nu se va schia pe partia de schi de pe Rarau, din Campulung Moldovenesc. Intr-un comunicat de presa transmis de PNL Suceava se arata ca in loc sa se ocupe de alocarea fondurilor necesare pentru ...

- Comunicat de presa. ”Marea preocupare a celor de la PSD Suceava este, de o buna bucata de timp, trimiterea de comunicate, indignati fiind de apelurile lui Gheorghe Flutur de a se asigura finantare pentru judetul Suceava. Nu credem ca asta asteapta comunitatile locale, judetul, de la cei care astazi…

- Sezonul de schi continua in județul Alba. Partiile de la Șureanu se afla in condiții neașteptat de bune. Zapada exista din belșug, atat pe partii, cat și in zonele de off-piste, iar drumul este practicabil. Iubitorii sporturilor de iarna se pot bucura in sfarșit de mult așteptata iarna. Informații…