SE RUPE EUROPA: Planul marilor puteri Ministrii de finante din Franta si Germania au sustinut luni in fata omologilor lor europeni ideea unui buget distinct pentru zona euro, in cadrul bugetului general al UE, relateaza DPA si AFP. Initiativa castiga sustinatori, dar Olanda ramane sceptica. Dupa reuniunea de la Bruxelles, ministrul francez Bruno Le Maire, s-a declarat "increzator" in sansele unui acord politic asupra proiectului, in decembrie. Colegul sau german, Olaf Scholz, a apreciat si el ca "se pare ca vom avea succes" si a adaugat ca se asteapta la sustinere si din partea unor state din afara zonei euro. In schimb, ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

