- Mașinile parcate neregulamentar pe marile bulevarde ale Capitalei vor fi ridicate de Primaria generala. Asta au decis astazi consilierii generali. Cel puțin 500 de lei vor trebui sa scoata din buzunar pentru a-și recupera mașinile cei care vor fi prinși pe picior greșit.

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede ridicarea mașinilor parcare neregulamentar pe strazile din Capitala. Ridicarea autoturismului ii va costa pe șoferi intre 200 si 270 de lei, iar stationarea ajunge 150 de lei pe zi. „Incepand cu data intrarii…

- Primaria Capitalei va înființa un serviciu de transport a elevilor din ciclul primar și gimnazial cu microbuze/autobuze școlare, potrivit unei hotarâri aprobate la finalul lunii mai de Consiliul General. În prima faza, proiectul va fi unul pilot și vizeaza doar Școala nr. 195 (Hamburg)…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața pe Autostrada Soarelui, fiind implicate cinci mașini. Trei persoane au fost ranite. Traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Constanta. Masinile sunt directionate pe banda de urgenta. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Evenimentul de lansare programului de voluntariat pentru UEFA EURO 2020 a avut loc intr-un cadru festiv, pe 31 mai, la Gradina Floreasca. Obiectivul programului este de a planifica și de a implementa servicii de inalta calitate, eficiente și de neuitat la toate stadioanele UEFA EURO 2020. Fii parte…

- Trupa rock din Colegiul Național „Grigore Moisil” care ne-a impresionat la Virgin Radio Talent Hunt inchide pe 18 mai, in parcul Herastrau din București, showul Walk the Global Walk. Daca nu i-ai remarcat in clipul liceului din timpul concursului Virgin Radio Talent Hunt, o vei face cu siguranța sambata,…

- Ion Țiriac a implinit ieri 80 de ani și a sarbatorit la Madrid alaturi de familie și prieteni, intr-un cadru maiestuos. Printre invitați s-au numarat și nume mari ale sportului romanesc, precum Simona Halep, Nadia Comaneci, Ilie Nastase, Virginia Ruzici. Cum ii sta in obicei, miliardarul roman a impletit…

- Dan-Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, a vorbit la 24 de ore dupa ce PUZ-ul pentru construirea noului stadion al lui Dinamo a fost aprobat in Consiliul General al Capitalei. Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți Planul Urbanistic Zonal pentru noul stadion Dinamo. ...