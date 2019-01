Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Vital anunta pentru marti, 22 ianuarie, intreruperea apei potabile pe o strada din Baia Mare din cauza unor lucrari. Baimarenii de pe str. Colinei vor ramane fara apa potabila la robinete, in intervalul orar 09.00-14.00, pentru montarea de vase hidrofor. Chiar daca aceste lucrari creeaza…

- Societatea responsabila cu furnizarea apei in municipiul resedinta a reusit, dupa zece ore, sa reia alimentarea in tot orasul, la presiune normala, dupa ce muncitorii au reparat conducta de transport ce suferise o avarie in cursul diminetii de duminica, a anuntat purtatorul de cuvant al SC Apa Canal…

- Din cauza secetei din ultima perioada, Agenția Sighetu Marmației SC VITAL SA va intrerupe furnizarea apei potabile la utilizatorii din municipiul Sighetu Marmației. Intreruperea va avea loc intre orele 24.00 – 05.00, pe o durata nedeterminata, urmand ca programul de furnizare al apei potabile in municipiu…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Plugarilor, din localitatea Valu lui Traian, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 21 decembrie 2018, in intervalul orar 10,00 14,00.Potrivit SC RAJA SA, sunt…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 125 mm, de pe strada Sportului, din localitatea Harsova, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 09 noiembrie 2018, in intervalul orar 12,00 15,00.Potrivit SC RAJA SA, sunt afectati…

- Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Ileana Cosanzeana din Constanta, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi 09 noiembrie 2018, in intervalul orar 09,00 12,00.Potrivit SC RAJA SA, sunt afectati consumatorii…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Mosoaia, in ziua de marti 06.11.2018, intre orele 8 – 17, fiind afectati utilizatorii din: ・ satele: Hintesti, Dealul Viilor; ・ ...

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersectia strazii Navodari cu Aleea Crinului din localitatea Lumina, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 30 octombrie 2018, in intervalul orar 10,30 16,00. Sunt…