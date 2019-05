Se restituie taxa auto. Câţi bani a transferat guvernul "Luam o decizie importanta si pentru cetatenii care trebuie sa isi recupereze taxa auto. Printr-o hotarare pe care o adoptam in cadrul sedintei de Guvern de astazi transferam suma de 700 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului catre Fondul pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu in scopul restituirii sumelor catre cetateni. Astfel, vom continua sa asiguram fondurile necesare pentru recuperarea taxei auto de catre toti romanii care au acest drept', a spus Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. Si la finalul anului trecut fusese facut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

