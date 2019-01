Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la Educație! Noul ministru vrea sa renunte la manualul unic, impus acum un an tot de un ministru PSD. Un proiect pus in dezbatere publica prevede organizarea unor licitații de manuale pentru fiecare disciplina de invațamant, iar primii 3 ofertanți vor fi declarați

- Ecaterina Andronescu susține ca nu va mai exista manual unic. Ministrul Educației spune ca in noua metodologie pentru elaborarea manualelor se va pune accentul pe calitate și abia apoi pe preț. "E deja pe site-ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an. Se renunta…

- Astfel, profesorii vor putea din nou sa aleaga intre mai multe manuale facute de edituri diferite. Ecaterina Andronescu a pus in dezbatere publica un ordin care prevede revenirea la procedura cumpararii de manuale școlare prin licitație pe SEAP. Vor fi maximum 3 manuale școlare la fiecare materie,…

- Ministrul invamantului, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca guvernul renunța la „manualul unic”.„Se renunța la ideea de manual unic. De fapt nici nu a fost un manual unic. Nu poate sa faca o singura editura care nici nu are niște ani de experiența in spate care sa aiba și oamenii pregatiți…

- Intr-un interviu pentru HotNews.ro, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, spune ca prin noua lege a educatiei nu va renunta la ora de religie, cu toate ca elevii fac religie de cand intra pana ies din invatamantul preuniverstar. Ministrul Educatiei arata ca prin ora de religie elevii ar trebui…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, spune ca nu va renunța la ora de religie din școli, pe care o considera necesara pentru ca prin ora de religie elevii invața valorile morale pe care trebuie sa le aiba orice om. Intr-un interviu acordat Hotnews , Ecaterina Andronescu vorbește despre importanța…

- "Va amintesc ca Iorga spunea asa: 'educatia este tot ce auzi si tot ce vezi'. Vrem sa auzim lucruri care sa placa urechii, sa vedem lucruri care sa ne faca placere, trebuie sa investim mai mult in educatie. Discutiile acestea au fost fara indoiala cu ministrul finantelor si ministrul finantelor s-a…

- Noul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, vrea sa renunte la manualul unic întrucât, spune ea, manualele nu s-au ridicat la standardele cerute. ”Manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericita. Faptul ca manualele au aratat asa ar…