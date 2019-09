Se reîntorc după trofeu Ediția cu numarul XV a turneului internațional de tenis feminin ce se disputa la Arad are premii totale in valoare de 25.000 de dolari, fiind organizata de catre CS TenisFan Arad, in colaborare cu Federația Romana de Tenis, Fundația Alber, Consiliul Județean Arad, care prin Centrul Cultural Județean Arad a aprobat un proiect in valoare de 100.000 de lei. Pe terenurile de la Activ Club, iubitorii sportului alb or avea ocazia sa urmareasca evoluția unor tenismene cu performanțe destul de importante, dar și sa revada „vechi cunoștințe”, pe care daca directorul de turneu Anela Freer și echipa… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

