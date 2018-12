Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea, se reia de luni incolo. Opoziția PNL-USR va face o noua incercare de a-l debarca pe liderul PSD din fruntea Camerei Deputaților. Se reia...

- Deputatul ALDE Marian Cucsa sustine ca Opozitia a incercat pe toate caile "sa forteze" schimbarea de la conducerea Camerei Deputatilor a lui Liviu Dragnea si Florin Iordache, iar modul in care s-au derulat evenimentele "pare sa fie un plan bine ticluit", informeaza Agerpres."Scandalul de astazi…

- Opoziția parlamentara a incercat miercuri sa ii demita pe Liviu Dragnea și Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputaților, acțiune pusa de liderul PSD pe seama acțiunilor coordonate de Klaus Iohannis. ”Și Dragnea și toți vazandu-se astazi puși in corzi de opoziție au incercat tot felul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a iesit, miercuri, intr-o declaratie de presa, la scurt timp dupa ce Opozitia, in plenul Camerei Deputatilor, a incercat sa il dea jos de la sefia forului legislativ. Dragnea a venit cu o teorie a conspiratiei, afirmand ca „Marian Neacsu si Raluca Turcan au pus la cale acest…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a explicat ca nu a putut da curs solicitarilor opoziției de revocare din funcție a lui Liviu Dragnea pentru ca opoziția nu a respectat regulamentul Camerei Deputaților.”Astazi a fost o zi trista in Parlamentul Romaniei (...) Eu ințeleg…

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de președintele de for, a respectat procedura, așa ca Liviu Dragnea a pierdut funcția de președinte al Camerei Deputaților. Turcan afirrma ca daca nu e recunoscut votul, Opoziția va parasi plenul, conform Mediafax.Citește…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat miercuri, in plenul in care se discuta daca se va supune la vot revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, ca se poate ajunge la greva parlamentara, daca nu se iau in calcul propunerile Opozitiei.

- Partidele de opozitie au depus miercuri un proiect pentru modificarea regulamentului Camerei Deputatilor, prin care presedintele forului legislativ sa poata fi revocat din functie, la propunerea unei treimi din numarul total al deputatilor, a anuntat prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan.