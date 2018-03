Stiri pe aceeasi tema

- HolzindustrieSchweighofer, unul dintre cei mai mari jucatori din industria lemnului din Romania, vinde cele 14.283 hectare pe care le detine in Romania, companiei suedeze GreenGold Group. Ziarul Financiar anunta HolzindustrieSchweighofer, unul dintre cei mai mari jucatori din industria…

- Grupul Schweighofer vinde compania subsidiara Cascade Empire SRL, precum si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire SRL catre compania suedeza GreenGold Group, tranzactia privind 14.283 hectare de padure in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzau, Neamt si Suceava.

- Grupul austriac Schweighofer a anunțat vinderea catre Green Gold, o companie suedeza, a peste 14 mii de hectare de padure pe care le deține in Romania. Valoarea tranzacție nu a fost facuta publica. Grupul austriac Schweighofer a anunțat ca va vinde subsidiara Cascade Emprie, inclusiv divizia de mangement,…

- Holzindustrie Schweighofer, unul dintre cei mai mari jucatori din industria lemnului din Romania, a vandut cele 14.283 hectare pe care le detine in Romania, companiei suedeze GreenGold Group. Padurile cumparate de suedezii de la GreenGold Group sunt localizate in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea,…

- RETINUTI PENTRU TRAFIC DE DROGURI Politistii de combatere a criminalitații organizate din Vrancea, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- B.T. Vrancea, au ridicat 5 kg. de cannabis și peste 65 de g. de cocaina, in urma unei acțiuni. 2 persoane au fost reținute.…

- Brutaria Santimbru a postat o schema care descrie calvarul prin care a trecut pentru a obține autorizația necesara vânzarii produselor. ”CUM POTI SA OMORI PRODUCATORUL ROMAN Bataie de joc din partea DSVSA Cluj, incercand sa promovam…

- Polițiștii de imigrari hunedoreni au depistat cu ședere ilegala o tanara de 22 de ani, din Republica Moldova. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu suma de 400 de lei si indrumata sa-si reglementeze dreptul de sedere, in calitate de membru de familie al unui cetatean roman. Politistii…

- Romania se numara printre cele noua țari europene care vor fi serios afectate de impunerea de catre SUA de taxe vamale la importurile de oțel și aluminiu din UE, a afirmat europarlamentarul Iuliu Winkler, liderul UDMR Hunedoara, astazi, la Deva, intr-o conferința de presa.

- Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele tari din Europa cu potential natural in domeniu. Telurul a fost descoperit in Romania, in secolul al XVIII-lea , la mina Fata Baii de langa Zlatna. „Aici este o concentratie exceptionala de aur, argint, telur, deci telurururi de aur si argint cum nu se gaseste…

- Asociațiile internaționale de ecologie se implica in scandalul exploatarilor de la Roșia Montana. Mariana Gomez Soto, coordonatorul unei mișcari globale impotriva mineritului, a fost la Cluj si a stat de vorba cu cei interesați de efectele mineritului.

- Cum a ajuns Nadia Maierean zidarița și șoferița de camion in Italia. Romanca a vrut sa demonstreze ca poate practica meserii in care, ani la randul, au fost promovați predominant barbații. Timp de 10 ani a lucrat pe șantiere de construcții ca zidar, și, pentru ca a vrut sa-și gaseasca un alt loc de…

- "Astazi am anuntat in plen motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Iata de ce: lipsa totala de comunicare cu Parlamentul, refuzand 4 invitatii la discutie in Comisia de Cultura; refuzul de coordonare cu Comisia de Centenar, refuzand dialogul cu membrii comisiei speciale; anularea…

- Stațiunea este situata in judetul Hunedoara, la o altitudine de peste 350 de metri, la o distanta de 19 km de Orastie si 40 km de orasul Deva. Locul este renumit pentru apele minerale binefacatoare,...

- Unul dintre proiectele care s-au bucurat de un real succes in anul 2017 in randul copiilor și tinerilor din unitațile de invațamant din județul Alba a fost proiectul ,,Caravana literara a scriitorilor in școala”. Acesta este și motivul pentru care proiectul continua și in acest an in organizarea Consiliului…

- Hațeg, 12.03.2018 – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO, administrat de Universitatea din București a fost gazda evenimentului organizat cu ocazia celei de-a cincea intalniri regionale din cadrul proiectului Interreg IMPACT – Modele Inovatoare pentru Arii…

- Conul vulcanic in jurul caruia a luat fiinta satul Sacaramb din Muntii Metaliferi se numara printre cele mai fascinante locuri din Romania. De la inaltimea lui se dezvaluie privelisti impresionante, iar in adancuri au fost descoperite cele mai mari bogatii minerale ale tarii.

- Trei din cei patru romani care s-au incris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul inca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu, cel care a castigat…

- Reprezentantii USR si Romania 100 cer, printr-o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, informații despre finalizarea dosarului Rosia Montana pentru inscrierea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- Speologii din zona Balcanilor sunt așteptați, in vara acestui an, la Baru Mare, acolo unde Federația Romana de Speologie organizeaza Balkan Cavers Camp. In plus, cu acest prilej, va fi organizat și concursul național de speologie. “Federația Romana de Speologie va organiza in perioada 2 –…

- Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca numarul persoanelor moarte de gripa in Romania a crescut la 73.Ultima persoana care a decedat din cauza acestei boli este o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara, care avea conditii medicale preexistente si nu era…

- ANM a prelungit avertizarea de vreme rea, pana vineri seara, ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu , cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Școlile sunt inchise și joi și vineri in unele județe, inclusiv in Capitala. Autostrazile…

- Ziua Protecției Civile in Romania a fost marcata de pompierii hunedoreni prin organizarea Porților deschise, avansari in grad inaintea expirarii stagiului minim și prezentarea tehnicii intrata de curand in dotarea I.S.U. Hunedoara. Pentru merite deosebite și comportare demna au fost avansați…

- La ultima intalnire cu primarul Devei, dar și cu salariații de la Direcția Dezvoltare a fost abordat și subiectul eficientizarii activitații de la Cetatea Deva. Florin Oancea vrea sa finalizeze lucrarile la edificiu istoric. A avut loc o discuție cu arhitecți și cu 3 comisii de specialitate…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania a lansat un nou proiect finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Este vorba despre Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare! „Obiectivul general al proiectului este…

- Acelasi Minister al Mediului, aceeasi Garda Nationala de Mediu, aceleasi probleme semnalate. Difera doar raspunsul comisariatelor judetene. In timp ce la Carei taierile din parcul dendrologic sunt justificate prin adrese …,,justificative,, din partea organismelor abilitate a veghea la intretinerea…

- Transalpina este cel mai inalt drum asfaltat din Romania, ajungand in Pasul Urdele la 2.145 de metri altitudine. Soseaua leaga nu mai putin de cinci judete: Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara si Gorj, fiind probabil si primul drum din istorie care a legat doua regiuni istorice – Valahia (Oltenia) de Transilvania,…

- Procesul care se desfașura de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington in care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de…

- Dacian Vinca, un tanar de 29 de ani din Hunedoara, se retrasese in munți ca sa cultive marijuana insa cultura i-a fost confiscata in urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata Tanarul a inceput sa cultive cannabis, plantele din care…

- Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, are o suprafața de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt paduri. Parcul este situat in vestul țarii, pe raza județului…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) arata ca in 2008, anul de gratie al economiei locale, termocentralele alimentate de carbuni aveau o ponedere de aproape 40% din mixul energetic, cea mai mare contributie dintre toate sursele. In acel an, peste 20.000 de oameni…

- Pe 6 februarie 2018, se implinesc 1887 de ani de atestare documentara a localitații Rosia Montana din Apuseni, cea mai veche asezare miniera din Romania. Rosia Montana este cea mai veche localitate miniera din Romania, fiind atestata documentar de nu mai putin de 1887 de ani. Alburnus Maior, numele…

- Cea mai veche localitate miniera din Romania, Roșia Montana, implinește astazi, 6 februarie 2018, 1887 de ani de la prima atestare documentare, fiind inființata de catre romani in timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior. Localitatea are o existența milenara a fost atestata documentar…

- Natalia-Elena Intotero, noul ministru propus la Relația cu romanii de Pretutindeni, este deputat PSD, presedinta Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Hunedoara. De profesie este profesoara. In perioada mai 2012-decembrie 2012 a fost secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,…

- Intre 9 și 25 februarie, la Pyeongchang, in Coreea de Sud, se va desfașura o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna. La „Olimpiada alba”, așa cum mai este denumita competiția ajunsa la cea de-a XXIII-a ediție, vor participa sportivi din 92 de țari de pe toate continentele, printre acestea numarandu-se…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la presedintele PSD,…

- Cutremurul a avut loc in județul Caraș-Severin la o adancime de doar 10,2 km, transmite Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 22:20 (ora Romaniei) și a avut magnitudinea de 2.3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Construirea uneia dintre cele mai spectaculoase sosele din Romania, pe crestele Muntilor Vulcan, care va lega judetele Hunedoara si Gorj, va fi unul dintre cele mai noi puncte turistice de la noi. Asta daca Consiliul Județean Gorj iși va respecta promisiunea de a realiza partea sa de asfalt.…

- NEWS ALERT Semifinala Eurovision in Salina Turda. Unde va avea loc finala nationala Una dintre cele cinci semifinale ale concursului national Eurovision va avea loc, in 11 februarie, la Salina Turda, judetul Cluj, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu,…

- O inregistrare scoate la iveala faptul ca parintele Arsenie Boca ar fi avut o relație aparte cu o maicuța de la Manastirea Prislop. Parintele Arsenie Boca, la mormantul caruia de la Manastirea Prislop din județiul Hunedoara vin mii de oameni anual , ar fi avut o relație speciala cu una dintre maicuțele…

- Procurori de la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetul instanței supreme au trimis in judecata Compania Naționala de Cai Ferate (CFR) pe care o acuza de vatamare corporala din culpa. In rechizitoriul transmis Judecatoriei Hațeg procurorii noteaza ca in 14 septembrie 2014,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…