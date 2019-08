Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații din ancheta crimelor de la Caracal. Parinții Alexandrei Maceșanu și criminalul Gheorghe Dinca au fost audiați la Poliția Caracal in aceasta dimineața. Conform primelor informații, polițiștii refac audierile in cazul de la Caracal.Citește și: SURSE Directorul Oracle Romania,…

- Teorie infioratoare luata in calcul de anchetatorii care cerceteaza casa și curtea lui Gheorghe Dinca: trupurile fetelor ar fi putut fi tranșate și date la animale, informeaza Digi24. Familia Luizei Melencu solicita, prin avocatul care o reprezinta in acest caz deosebit de complicat, o analiza a fecalelor…

- Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca DIICOT Craiova și IPJ Olt vor fi cercetate pentru tergiversarea anchetei in cazul doua adolescente disparute in Caracal, pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis. Purtatorul de cuvant IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a declarat pentru Libertatea…

- Ancheta de la Caracal se complica cu fiecare ora. Digi24 a prezentat imagini cu monstrul din Caracal in ziua in care se presupune ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt din ziua de 25 iulie, ora 10.01, cu exact o ora inainte ca Alexandra sa apeleze prima…

- Contradictii uriase, bulibaseala si incertitudine in ancheta de la Caracal privind disparitia Alexandrei si Luizei. La 8 zile de cand Alexandra a fost rapita si la patru zile de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, anchetatorii se contrazic in declaratii si nu au nimic cert.…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Fostul comisar -șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, da de pamant cu sindicatele din Poliție, pe care le acuza ca țin partea polițiștilor care nu au dat dovada de profesionalist in cazul Alexandrei."Ma așteptam sa vad reacții ferme ale sindicatelor din poliție prin care sa ne asumam greșelile,…

- Zeci de oameni s-au strans din nou, duminica, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și au anunțat ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemuțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata abuziv de un procuror din…