Se redeschide un celebru hotel din centrul Capitalei Hotelul Lido, din centrul Capitalei, se va redeschide, dupa ce grupul Phoenicia a investit 5 milioane de euro in renovarea sa. Lido a fost unul dintre simbolurile Bucurestiului interbelic, dar si locul unde se putea respira aer occidental in perioada comunista. Piscina sa exterioara, cu valuri artificiale, a putut fi vazuta in zeci de filme din anii 1970-1980, care doreau sa arate ca in Romania se traieste la nivel occidental. Și aceasta piscina va fi repusa in functiune. “Dupa un amplu proces de renovare prin intermediul caruia s-a imbinat eleganta perioadei interbelice cu ceea ce reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

