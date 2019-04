Stiri pe aceeasi tema

- „Strada a fost curațata noaptea de cabluri. Aseara, pe la 22, a inceput taierea cablurilor de pe str. Arieș. Au fost și operatori, cei de la UPC și-au dat singuri cablurile jos azi-noapte, RDS și le-a dat jos cu o zi inainte, vineri. Au fost taiate absolut toate cablurile de pe tronsonul pe care…

- Atenție, șoferi! Pentru executarea lucrarilor aflate in faza de finalizare de pe strada Aries, pe tronsonul cuprins intre str. Surorile Martir Caceu si bd. Liviu Rebreanu, Primaria Timisoara anunta ca se prelungeste restrictia rutiera pana in data de 15.04.2019, intervalul orar 9,00-17,30. In plus,…

- Primaria Municipiului Craiova anunta ca astazi, in intervalul orar 08.30-24.00, se va restrictiona circulatia rutiera pe strada A.I. Cuza, tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Romul si intersectia cu strada Arieș, pentru desfasurarea mitingului organizat de Partidul Social Democrat. Chiar ...

- O strada intens circulata din Timișoara va fi inchisa timp de cateva zile bune, pentru efectuarea unor lucrari de modernizare. Lucrarile vor fi executate pe strada Arieș, iar circulația urmeaza sa fie inchisa pe tronsonul intre str. Surorile Martir Caceu și b-dul Liviu Rebreanu. Masura va intra in vigoare…

- Vești proaste pentru șoferi aduse de reprezentanții Primariei Timișoara. Din cauza lucrarilor care se desfașoara pe str. Arieș, respectiv traversarea pentru fibra optica și cabluri pentru semafoare, vor fi instituite mai multe restricții. Astfel, va fi inchisa circulația pe str. Aries, pe tronsonul…

- Avand in vedere lucrarile care se desfasoara pe str. Aries, respectiv traversarea pentru fibra optica si cabluri pentru semafoare, s-a hotarat instituirea urmatoarelor restrictii: -inchiderea circulatiei pe str. Aries, pe tronsonul cuprins intre str. Surorile Martir Caceu și B-dul Liviu Rebreanu. Masura…

- Un politist bihorean a fost filmat in timp ce a oprit circulația intr-o zona aglomerata a municipiului Oradea pentru a ajuta un batran sa traverseze strada. Intamplarea a avut loc sambata, la intersecția bulevardului Magheru cu Parcul Traian, iar imaginile postate de o oradeanca pe grupul Info Trafic…