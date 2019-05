Se redeschide ancheta privind presupusul viol de care este acuzat fondatorul WikiLeaks, Julian Assage

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii suedezi au redeschis ancheta in cazul de viol de care este acuzat fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, care neaga acuzațiile ce ii sunt aduse, informeaza postul BBC News, conform Mediafax.Ancheta a fost redeschisa la cererea avocatului presupusei victime. Assange, in varsta…

- Un barbat acuzat ca a incercat sa vanda informatii despre fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, pe care le-ar fi obtinut printr-un sistem de supraveghere in Ambasada Ecuadorului la Londra, a fost interogat de justitia din Madrid, a anuntat vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Suspectul…

- Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks, a declarat joi in fata unui tribunal din Londra ca nu doreste sa fi extradat in Statele Unite ale Americii, unde il asteapta un proces pentru 'atac cibernetic' in legatura cu publicarea in 2010 a sute de mii de documente confidentiale, intre care rapoarte…

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost condamnat la aproape un an de pușcarie pentru ca a incalcat termenii eliberarii pe cauțiune. In 2012, el s-a refugiat in interiorul ambasadei statului Ecuador din Londra. A stat șapte ani acolo și a ajuns pe mana autoritaților doar dupa ce șeful statului…

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…