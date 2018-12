Se reabilitează drumul Carei-Căpleni Conducerea Consiliului Județean Satu Mare a semnat in data de 13 decembrie 2018, 4 contracte de modernizarea infrastructurii rutiere din județ, insumand peste 17 kilometri de drum județean. Primul tronson de drum, pentru care s-a semnat contractul, asigura legatura rutiera intre localitațile Carei și Capleni. Este vorba despre obiectivul de investiție: “Modernizarea drumului judetean DJ 108C Carei (DJ108M) – Capleni (Biserica și Manastirea Franciscana Sfantul Anton de Padova). Porțiunea de drum care va fi modernizata are o lungime de 3,5 kilometri, iar lucrarea va fi executata de o asociere de… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Alba Iulia anunța incheierea procedurilor de atribuire a contractului pentru lucrarile de restaurare și valorificare a corpului principal al Palatului Principilor, prin proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabila a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia…

- Conducerea Consiliului Județean Satu Mare a semnat astazi, 13 noiembrie contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea unei noi porțiuni de drum județean care asigura o noua legatura rutiera intre județele Satu Mare și Salaj, respectiv intre comunele Cehal și Camar. Este vorba despre obiectivului…

- Mai mult, in data de 29 octombrie, Primaria Municipiului Bucuresti a semnat contractul de finantare pentru primul din cele 8 proiecte depuse in luna mai pentru modernizarea si dotarea liniilor de tramvai"Am semnat ieri contractul de finantare pentru primul din cele 8 proiecte depuse in…

- Doi kilometri de drum din satul hunedorean Baiești, comuna Pui vor fi modernizați. Contractul a fost scos la licitație, astfel ca se cauta o societate de profil care sa execute lucrarile. Practic, este vorba de un contract de execuție lucrari de modernizare strazi in satul Baiești, comuna Pui. Valoarea…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a atribuit un contract pentru furnizare echipamente de laborator, la data de 8 octombrie 2018. Contractul are ca obiect achizitia de echipamente de laborator 3 loturi : 2 containere depozitare pentru reactivi toxici, 2 containere depozitare pentru reactivi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca s-au incheiat procedurile in ceea ce priveste contractul intre Ministerul Apararii Nationale si Avioane Craiova referitor la modernizarea a 20 de avioane IAR 99 aflate in dotarea Fortelor Aeriene Romane la standardul "Super Soim". "In acest an, cand…

- SC EnergoNuclear SA a atribuit un contract pentru achizitionarea serviciilor de degajare si igienizare, inclusiv drenare si evacuare apa pentru structurile din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. Valoarea totala a achizitiei,…

- Finanțarea pentru modernizarea pistei Aeroportului George Enescu din Bacau este asigurata. Astazi, ministrul transporturilor Lucian Șova și directoarea Aeroportului din Bacau, Oana Chelaru au semnat contractul de finanțare, in valoare totala de 121... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.