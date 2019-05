Se rastoarna barca! Pro Romania pierde membri, inainte de alegeri. Unul dintre candidati s-a intors in PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD Dambovița anunța ca incepand de astazi, 16.05.2019, domnul Catalin Olteanu a parasit Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta, pentru a se alatura echipei PSD Dambovița. Decizia domnului Olteanu vine in contextul in care acesta nu se mai regasea in modelul de politica practicat de…

- "PSD va pierde urmatoarele alegeri, pentru ca nu poate sa scape de domnul Dragnea si doamna Dancila. Inteleg ca urmatoarele alegeri le vor castiga cei de la USR, PNL, UDMR sa guverneze. Noi o sa fim, fata de ei, o opozitie serioasa, constructiva, pro-europeana. (...) Deci noi vom fi cea mai serioasa,…

- Partidul National Liberal si-a lansat ieri candidatii pentru alegerile europarlamentare la Brasov, in Piata Sfatului, in fata catorva mii de simpatizanti. Au fost prezenti toti cei trei candidati care deschid lista DAR SI -, presedintele partidului, Ludovic Orban, si prim-vicepresedintele Raluca Turcan,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, marți, la Realitatea TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea nu are viitor politic, iar fostul premier Victor Ponta este „mai toxic” decat șeful social-democrat și partidul acestuia nu este unul de perspectiva.„Deci el nu are viitor politic, va fi candidat…

- Fostul primar PSD al municipiului Ploiești, Iulian Badescu, a explicat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca nu a revenit total in politica dar il ajuta pe fostul premier Victor Ponta sa adune cat mai mulți adepți prahoveni in partidul Pro Romania.Știripesurse.ro: - Ce inseamna ca v-ați apropiat de Pro…