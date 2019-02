Un profesor din Danemarca propune, in cadrul unui proiect finantat de UE, interzicerea totala in intreaga Europa a centralelor termice individuale “de apartament” pe gaze naturale sau alti combustibili fosili. Asta cel tarziu pana in 2030. proiectul profesorului danez se refera la reducerea drastica a emisiilor de carbon. “Cand va fi instalata ultima centrala individuala […] Se pune la cale interzicerea centralelor “de apartament” in toata Europa is a post from: Ziarul National