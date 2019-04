Se prelungește traseul unei linii de transport școlar, la Timișoara Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara pentru elevii care merg la școala cu minibusele. Reprezentanții instituției arata ca, incepand cu data de 8 aprilie, linia de transport scolar S8 va fi prelungita pana pe strada Polona (fosta Fabrica de Zahar). In aceste conditii, traseul modificat si noile statii vor arata astfel: Traseu […] Articolul Se prelungește traseul unei linii de transport școlar, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

