- Mecanismul de aparare colectiva al NATO ar putea fi activat pentru a doua oara daca Alianta Nord-Atlantica este vizata de un atac cibernetic devastator, a declarat miercuri la Ottawa secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza DPA.

- 'NATO ia foarte in serios atacurile cibernetice pentru ca am vazut tot mai multe de acest gen', a declarat Stoltenberg la Ottawa, in cursul unei conferinte de presa cu premierul canadian Justin Trudeau. 'Atacurile cibernetice pot fi la fel de daunatoare ca atacurile cinetice', a spus el. In 2014, alianta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, vorbind despre o ”dubla semnificate”: 69 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington si 14 ani de la aderarea Romaniei la ”cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie”. ”Ca parte…

- SUA au inculpat vineri noua cetateni si o companie din Iran pentru tentativa de atacuri cibernetice, dirijate de regimul de la Teheran, impotriva a sute de universitati americane si internationale, a zeci de companii si a unor institutii guvernamentale americane, transmite Reuters. Prin…

- Liderii Uniunii Europene au cerut, vineri, o scutire permanenta de la noile tarife impuse de Statele Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca exceptarea va expira la data de 1 mai 2018, informeaza site-ul EUObserver.com Oficialii europeni si-au exprima regretul fata…

- 'Astazi este pentru Polonia data limita sa raspunda recomandarilor noastre privind statul de drept', a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la incheierea unei reuniuni la Bruxelles cu ministrii europeni de externe. 'Asteptam raspunsul lor cu nerabdare', a mai…

- Charles P. Lazarus s-a nascut pe 4 octombrie 1923 in Washington, DC. In copilarie, Lazarus il ajuta pe tatal sau, care detinea o mica afacere cu biciclete, cu diverse reparatii si obisnuia, de asemenea, sa ii asiste pe clientii care vizitau magazinul. Cu tatal sau drept model, el visa la ziua cand va…

- "Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sau pentru punerea in aplicare a prevederilor acestora, nu s-a stabilit in mod concret si nu s-a impus incheierea unor protocoale intre institutiile statului roman. (...) La nivelul CSAT, au fost aprobate doar directii de actiune si masuri generale…

- Cresterea cheltuielilor pentru aparare ale aliatilor din cadrul NATO, o cerere-cheie a presedintelui american Donald Trump, a fost slaba in 2017, ea apropiindu-se in mod nesemnificativ de obiectivul aliantei privind cheltuielile, potrivit unui raport anual al NATO publicat joi, relateaza agentia…

- Dupa ce, recent, președintele american, Donald Trump, lua in considerare optiunea unui raspuns armat din partea SUA, in cazul in care atacurile regimului sirian condus de Basahr al-Assad impotriva propriului popor vor continua. In acest context, raspunsul Rusiei nu a incetat sa apara, Moscova transmițand…

- Bucuresti, 13 mar /Agerpres/ - Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit marti cu asistentul secretarului general al NATO pentru politica de aparare si planificare, Heinrich Brauss, in contextul Reuniunii B9 care are loc la Bucuresti, informeaza un comunicat de presa al MApN. …

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta la aderare, un statut pe care îl au deja Georgia, Macedonia si Bosnia-Hertegovina. Macedonia si Bosnia-Hetegovina sunt în acest moment singurele tari aspirante care au un Plan de Actiune. Într-o declaratie de presa din…

- Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE), potrivit unui comunicat de presa. Macovei a demisionat dupa ce a cerut explicatii privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Aliantei din 22 martie 2018, la…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca "intunericul ne va cuprinde" pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul, vom…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marti, 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe aparare, prezidata de inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Potrivit…

- Frans Timmermans a confirmat ca nu trebuie sa ne temem de o „perspectiva poloneza“ deoarece tara noastra nu prezinta „amenintari sistemice“ la adresa statului de drept. Multi au rasuflat usurati. Prea repede. Nestiind ce cadru de sanctiuni se pregateste acum la Bruxelles, mult mai extins si mai complex…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) prin care urmeaza sa se sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept. UE a lansat o procedura in baza Articolului 7 al…

- Al cincilea an al exercitiului financiar 2014-2020 debuteaza cu stangul, iar rata de absorbtie este, potrivit ultimei statistici a Ministerului Dezvoltarii si Fondurilor Europene din 2 februarie, de 4,9% - 1,1 mld. euro din totalul de 22,6 miliarde de euro fonduri structurale acordate Romaniei in exercitiul…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a reprezentat Romania la reuniunea Grupului de lucru pentru educație, in marja reuniunii comune a Comisiilor pentru Aparare, Economie și Politica a Adunarii Parlamentare a NATO, care are loc in perioada 19-20 februarie la Bruxelles. Social democratul vrancean este…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP. Aliatii europeni au recunoacut…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- NATO vrea sa creeze un sistem pentru a facilita deplasarile de trupe in Europa, asemanator cu Schengen-ul, sistemul european de libera circulatie a persoanelor, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, potrivit dpa. "Vrem sa introducem ceva asemanator cu…

- Temerile americane asupra initiativei europene de aparare si tensiunile dintre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care are loc miercuri si joi la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei, scrie AFP.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 si 15 februarie, la Reuniunea ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, la Bruxelles.Potrivit MApN, in prima zi a activitatii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Angajata de peste un deceniu la Google, Parisa Tabriz, autointitulata ca "Security Princess si "Chrome Boss", are grija ca cei peste 2 milioane de utilizatori ai browser-ului Google Chrome sa poata naviga in siguranta pe Internet. Aceasta, impreuna cu o echipa de ingineri de securitate,…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- Strategii militari americani se afla in faza de deschidere a „reproiectarii fortei“ dupa ce cele doua state au fost considerate de Washington principalii concurenti pe scena internationala.

- Deputatul Ben-Oni Ardelean și președintele Academiei de Advocacy Radu Nicosevici, au fost prezenți in aceasta seara in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Reprezentant al Timișului in Parlamentul Romaniei, liberalul Ben-Oni Ardelean a fost recent numit, din nou, in funcția de vicepreședinte…

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. …

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, premierului desemnat Viorica Dancila și șefilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare de avertisment privind reforma justiției. Țara noastra risca sancțiuni dure precum cele aplicate, in decembrie, Poloniei, atunci fiind declanșat, in premiera, Articolul…

- El a subliniat nevoia de modernizare a armatei americane deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatial si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze".Presedintele american, Donald Trump, a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie…

- Noua strategie de aparare a Pentagonului prezinta o schimbare radicala pentru SUA. Dupa aproape doua decenii de concentrare pe amenințarea militanților islamiști și a statelor care nu respecta legile internaționale, Washington decide sa se concentreze pe competiția cu marile puteri, Rusia și China.

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa marti si miercuri, la Bruxelles, la Conferinta Comitetului Militar NATO, în formatul sefilor apararii. "În cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum: provocarile mediului…

