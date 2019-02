Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea Ocna Sugatag a tras cartea castigatoare. Cu pasi repezi, ajunge sa devina un veritabil pol turistic de care Maramuresul are atata nevoie. Prin proiectul Excelenta in Turism la Ocna Sugatag (ETOS), localitatea are sansa de a atrage fonduri serioase pentru investitii la fel de serioase, fapt…

- Lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu bat pasul pe loc. De peste un an de zile nu se stie cand vor fi reluate lucrarile la soseaua ocolitoare. Proiectul initial a fost evaluat la 151 de milioane de lei. ...

- Podul va face legatura intre strada Sarmisegetuza, in dreptul Strandului Municipal, si stradela Sofia Nadejde din Cicoarei, peste Bahlui. Proiectul tehnic prevede executia unui pod din beton armat cu lungimea totala de 60,7 metri, cu trei deschideri. Acesta va avea o latime de 19,4 metri, din care 14,8…

- Podul va face legatura intre strada Sarmisegetuza, in dreptul intersectiei Zimbru, si stradela Sofia Nadejde din Cicoarei, peste Bahlui. Proiectul tehnic prevede executia unui pod din beton armat cu lungimea totala de 60,7 metri, cu trei deschideri. Acesta va avea o latime de 19,4 metri, din care 14,8…

- Un proiect de OUG al Ministerului Fondurilor Europene vrea sa ii scape de corecții pe beneficiarii care gestioneaza prost sau fura fonduri, transferand corecțiile pe seama bugetului de stat. Proiectul este in dezbatere publica pana pe 10 februarie.

- Senatorul George Dirca a anunțat, luni, ca USR va sesiza la Curtea Constituționala proiectul de lege privind Codul de Procedura Penala, dupa ce acesta a fost adoptat in plenul Senatului ca urmare a deciziei CCR. Senatorul susține ca proiectul inca are vicii de neconstituționalitate informeaza mediafax.…

- Joi, 29 noiembrie 2018, administrația locala din Seini a lansat a II-a ediție a Monografiei orașului Seini, ”Cartea Cetații Zynir – Bastionul de la Defileul Someșului. Volumul este semnat de seinenii pr. poet Gheorghe Pop și pr. prof. Tomel Pop. Lansarea monografiei a fost realizata intr-o atmosfera…