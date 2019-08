Stiri pe aceeasi tema

- Blindate ale armatei chineze au fost mobilizate în apropierea frontierei cu Hong Kong, într-un moment de tensiuni maxime, în care activiștii pro-democrație lupta pentru a-și menține independența fața de Beijing.

- Peste 5.000 de manifestanți s-au adunat luni la aeroportul internațional din Hong Kong luni, a declarat luni un responsabil al poliției, în condițiile în care toate zborurile de luni, plecari și sosiri, au fost anulate, scrie AFP. #BREAKING: Hong Kong airport authority says all…

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters preluați de agerpres. Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long,…

- Politia din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa duminica seara grupuri de manifestanti, dupa o noua demonstratie masiva impotriva autoritatilor locale pro-Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Politisti dotati cu masti de gaz si scuturi au intervenit pentru dispersarea…

- Administratia de la Beijing a indemnat, vineri, Statele Unite sa anuleze sanctiunile impuse companiilor chineze acuzate ca ofera ajutor Iranului in programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press."China se opune in mod consistent si determinat deciziei Statelor Unite de a impune…

- O fosta diplomata americana a fost condamnata marti la 40 de luni de inchisoare pentru ca a mintit autoritatile in legatura cu contactele pe care le-a avut cu serviciile de informatii chineze, carora le-a vandut documente confidentiale, informeaza AFP si dpa. Candace Marie Claiborne, in…

- Ambasadorul chinez la Londra, Liu Xiaoming, si-a exprimat miercuri regretul privind pozitia guvernului britanic fata de situatia din Hong Kong si a cerut Marii Britanii sa evite orice noua 'ingerinta', avertizand in privinta unei posibile degradari a relatiilor intre China si Regatul Unit, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca protestatarii care au patruns cu forța și ocupat cladirea Legislativului din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonoma din China, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. "Ei bine, vor democrație și cred ca majoritatea oamenilor…