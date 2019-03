Se pregătește invazia Ucrainei? "In realitatile geopolitice moderne, anticipam amenintari militare in trei din cele patru directii geografice - nord, est si sud. Partea rusa incheie (in prezent) completeaza completarea la frontierele Ucrainei a "unitatilor ofensive", care impreuna cu unitatile de operatiuni speciale - conform strategilor Kremlinului - vor forma baza fortelor de invazie ", a afirmat Muzhenko.

Potrivit lui, mobilitatea ridicata, adaptabilitatea si autonomia trupelor ucrainene, combinate cu factorul "pamantului natal", reprezinta un avantaj strategic al fortelor armate ucrainene asupra fortelor de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii – nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. ‘Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii geografice…

- Seful Statului Major al Armatei ucrainene prezice amenințari militare din partea Rusiei în nordul, estul și sudul Ucrainei, Viktor Muzhenko a declarat acest lucru la o întâlnire cu oficiali din domeniul apararii și diplomați acreditați în Ucraina, relateaza Mediafax citând…

- Generalul american Curtis Scaparrotti propune intarirea militara a Ucrainei. 'Avem in vedere apararea navala pe viitor', este una dintre delarațiile recente al generalul, citat de defenseromania.ro. Soluțiile militare pentru Ucraina, țara aflata la granița cu Romania, ce vor fi oferite de…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a criticat dur Rusia, la o conferinta internationala de securitate, desfasurata la Odesa, sustinand ca "Marea Neagra nu va apartine niciodata regimului rus", informeaza sambata Radio Chisinau. Dimpotriva, a spus el, "Marea Neagra va deveni un fel de Triunghi…

- Ucraina se teme de o posibila implicare a Rusiei in alegerile din acest an. Intr-un proiect de lege se susține ca este pregatit un atac „fara precedent” pentru care Rusia ar fi alocat 350 de milioane de dolari.Citește și: Corina Cretu si Rovana Plumb, fața in fața: Ce i-a cerut comisarul plecat…

- Un important general american cu trei stele spune ca Pentagonul a intuit care va fi tactica Rusiei in Marea Neagra si ca US Army pregateste o serie de contramasuri. Astfel, generalul Ben Hodges fostul comandant american pentru Europa considera ca anexarea Crimeei este numai un pas in demersul Moscovei…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei o finantare militara suplimentara de 10 milioane dolari pentru a-si consolida marina dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene pe mare luna trecuta, intr-o "escaladare periculoasa", a anuntat vineri...

- Oficialul britanic a facut aceste declaratii in momentul in care tensiunile in zona raman ridicate dupa capturarea luna trecuta de catre Rusia a trei nave ucrainene si retinerea echipajului acestora in Marea Neagra, pe care le-a acuzat de intrare ilegala in apele sale teritoriale, o acuzatie respinsa…