Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca marti dimineata va primi delegatia MCV, iar dupa-amiaza se va deplasa la Strasbourg impreuna cu premierul Viorica Dancila, unde se va intalni cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii va cere "sa depasim faza aceea a ingrijorarilor,…

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- In ziua de 14 septembrie 2018, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a avut loc o intalnire cu delegatia Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) in cadrul pregatirii avizului Comisiei cu privire la modificarea acestor…

- Legea privind preluarea in retea a energiei generate de micii producatori poate fi aplicata rapid, intrucat nu este ajutor de stat, insa Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) trebuie sa elaboreze un mecanism de implementare pentru care ar trebui consultata Comisia Europeana, a declarat…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- La varsta de 39 de ani, in mai 2017, Emmanuel Macron a devenit cel mai tanar presedinte din istoria Frantei. Absolvent al prestigioasei Ecole nationale d'administration, scoala care construieste elita franceza, Macron si-a format experienta cu mediul privat ca bancher de investitii la Rothschild…