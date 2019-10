Stiri pe aceeasi tema

- Aceste documente, pe care ei cer sa le primeasca pana la 15 octombrie, sunt "necesare" pentru a ancheta asupra "motivelor din spatele deciziei Casei Albe de a suspenda un ajutor militar crucial pentru Ucraina, care a fost autorizat de Congres pentru a lupta impotriva agresiunii ruse", explica, intr-un…

- Comisiile din Camera Reprezentantilor insarcinate cu ancheta doresc sa studieze "derularea evenimentelor, in special tentativele guvernului de a face presiuni asupra presedintelui ucrainean pentru ca acesta sa deschida o ancheta asupra fostului vicepresedinte Joe Biden sau ingerintei in alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat în mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta Reuters și AFP. "Saptamâna aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Un oficial serviciilor americane de informații, care a lucrat pentru Casa Alba, a depus o plângere împotriva lui Donald Trump, dupa ce președintele SUA ar fi facut o promisiune tulburatoare unui lider strain, spun doi foști oficiali americani. Denunțul este anchetat acum de Camera Reprezentanților…