Se pregătește debarcarea lui TĂRICEANU din ALDE-le european Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a cerut joi excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu din Alianța Liberal-Democraților Europeni. „Din pacate, situația din Romania continua sa regreseze. Grupul ALDE a decis la inceputul lui aprilie sa excluda ALDE Romania. Ne așteptam ca Partidul ALDE sa urmeze aceasta decizie și sa-i excluda formal din mișcarea noastra cat mai curand posibil”, a scris Verhofstadt, pe contul lui de Twitter. Potrivit unei declarații din 3 aprilie a purtatorului de cuvant al ALDE european, Didrik de Schaetzen, problema excluderii ALDE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

