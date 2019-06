Stiri pe aceeasi tema

- Laura Dinca și Cristian Boureanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. In luna ianuarie, tanara a fost ceruta in casatorie, iar acum vorbește despre nunta cu afaceristul care a cucerit-o definitiv. „Mai asteptati un pic. Am avut si noi niste probleme, ca sa ne doara capul acum despre…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregatesc pentru botezul micuței Eva, dar și pentru cununia lor. Iubitul Elenei Udrea a dat declarații savuroase despre familia sa, dar și despre cele doua mari evenimente care vor avea loc in curand.

- Informatii exclusive despre cum se pregateste, in detaliu, nunta lui Radu Mazare in inchisoare! Lizeta Haralambie, avocatul familiei, a povestit ce demersuri a facut Roxana, iubita fostului edil, dar si ce verighete a ales!

- Adele, 30 de ani, are deja o noua relație dupa ce s-a desparțit de soțul ei, Simon Konecki. Barbatul care a intrat recent in viața starului pop este un american, insa nu se știu prea multe despre identitatea noului ei iubit, scrie realitatea.net.

- Jean de la Craiova este un familist convins. Artistulse pregatește sa aniverseze 25 de ani de casatorie. Jean de la Craiova este casatorit cu Paula. Anul acesta, artistul și partenera sa de viața implinesc 25 de ani de cand formeaza o familie. jean de la Craiova a marturisit ca vrea sa faca nunta…

- Zina Dumitrescu s-a stins din viața joi, 28 martie, la varsta de 82 de ani. Vestea a fost confirmata pentru Libertatea de cea mai buna prietena a sa. Cei care au cunoscut-o pe celebra creatoare de moda au fost distruși de durere la aflarea veștii ca aceasta a murit. Romanița Iovan și Zina Dumitrescu…

- Catalin Botezatu este distrus de durere! Vestea ca Zina Dumitrescu a murit l-a lasat fara cuvinte. In direct la Antena Stars, cunoscutul designer a izbucnit in lacrimi si cu greu si-a adunat vorbele.