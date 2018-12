Stiri pe aceeasi tema

- Paval Holding, vehicolul de investiții al fraților Dragos si Adrian Paval, proprietarii retailerului Dedeman, deține peste 23% din ALRO Slatina, conform unei informari facuta publica la bursa, potrivit Mediafax.Dragos si Adrian Paval au infiintat recent Paval Holding, o companie cu un capital…

- Dragoș și Adrian Paval, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au inființat o companie de tip holding, cu un capital social de 1 miliard de euro, informeaza Ziarul Financiar.„Am infiintat firma holding pentru flexibilitatea pe care ti-o ofera aceasta structura in dezvoltarea de noi…

- Premierul Viorica Dancila a numit, vineri, 15 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Economic si Social (CES), decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei premierului, in calitatea de membru al Plenului CES au fost numiti urmatorii reprezentanti ai societatii civile:…

- Reprezentantii Roman SA au cerut edililor brasoveni peste 80 de milioane de lei, bani aferenti taxelor si impozitelor locale pe care societatea i-a achitat din 2004 si pana anul acesta, motivand ca este parc industrial si conform legii ar fi trebuit sa beneficieze de scutire de la plata acestor biruri.…

- Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) si Asociatia Analistilor Financiari Bancari din Romania (AAFBR) au anuntat miercuri ca au semnat protocol de colaborare. ”Protocolul urmareste realizarea unui mediu informational comun si dezvoltarea profesionala a membrilor…

- Fondatorii Dedeman, frații Dragoș și Adrian Paval, au ajuns sa controleze 59,44% din producatorul de caramizi Cemacon Cluj, prin intermediul firmelor PIF Industrial și Dedeman, arata un raport publicat luni pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).Potrivit documentului publicat pe site-ul…