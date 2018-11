Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat joi, la Alba Iulia, ca va fi crescuta cifra de scolarizare la scolile profesionale si ca se va cauta sa fie gasita o forma de liceu tehnologic dual, cu mai multa practica, scrie Romania TV.Intrebata daca va fi introdusa media minima 5 la admiterea…

- "Va amintesc ca Iorga spunea asa: 'educatia este tot ce auzi si tot ce vezi'. Vrem sa auzim lucruri care sa placa urechii, sa vedem lucruri care sa ne faca placere, trebuie sa investim mai mult in educatie. Discutiile acestea au fost fara indoiala cu ministrul finantelor si ministrul finantelor s-a…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a vorbit, marti, din nou despre bacalaureatul diferentiat, sustinand, ca opinie personala, ca absolventii de liceu trebuie sa poata alege intre un bacalaureat pentru accesul la universitate si unul profesional.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, vrea sa renunte la manualul unic intrucat, spune ea, manualele nu s-au ridicat la standardele cerute. The post Schimbari pentru elevi si profesori. Ecaterina Andronescu vrea sa renunte la manualul unic appeared first on Renasterea banateana .

- Veste de ultima ora. Conform unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis va semna, astazi, numirea in funcția de ministru al Educației a senatoarei PSD Ecaterina Andronescu.In cursul acestei saptamani, Iohannis anunța ca decizia sa va dura puțin mai mult. "Eu am criticat guvernul…

- Premierul Viorica Dancila se afla marti, la ora 11.00, in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, inainte de sedinta Biroului. Conform Realitatea Tv, la intalnire se afla și Ecaterina Andronescu, in conditiile in care in sedinta BPN se asteapta acordarea unui vot pentru propunerile…

- Ministerul Educației modifica structura subiectelor de la evaluarea naționala și de la bac, chiar daca legea interzice sa fie aduse modificari pentru anul școlar in curs. Ministerul Educației vrea introducerea testelor grila la probele de baza de la evaluarea naționala și la bac. Nu este chiar o schimbare…

- Ministerul Educației propune schimbari majore la Bac 2019, probele scrise fiind programate, potrivit calendarului BAC 2019 aflat in discuție la MEN, in primele zile ale lunii iulie. Joi, calendarul examenului de Bacalaureat 2019 propus de Ministerul Educației a fost luat in discuție in cadrul Comisiei…