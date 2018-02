Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12 februarie – 9 martie, 16 studenti de la Academia de Politie „A.I.Cuza” Bucuresti – Facultatea de Jandarmi desfasoara la Jandarmeria Olt un stagiu de practica prevazut in programa de invatamant. La acest stagiu participa studenti din anul ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. „Continuam procesul de incadrare de personal. ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. Este vorba despre polițiști, pompieri și jandarmi. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la nivelul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ieri, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal, potrivit Agerpres. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, 12 februarie, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- MAI face angajari. Carmen Dan: Anul acesta vor mai veni in sistem inca 7.000 de oameni Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor.

- Astazi a fost prezentata evaluarea activitatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la care au participat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a anuntat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, la bilantul IGSU, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, precizand insa ca lipsa de personal nu va fi solutionalta nici anul acesta si probabil nici anul viitor. "Bugetul de anul trecut a fost cel mai mare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. ‘Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la nivelul…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare a Camerei Deputaților – l-am numit pe liberalul Ovidiu Raețchi – avertizeaza, pe Facebook, ca eficientizarea legislației privind ordinul de protecție și prevenirea violenței in familie (proces legislativ intarziat, in mod impardonabil, destui ani) risca sa intampine…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila a informat-o marti dimineata ca renunta la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar ca masura punctuala s-a asigurat deplasarea acesteia la Palatul Victoria cu un echipaj de la Jandarmerie, dar a precizat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Cazul militarului care și-a ucis iubita, la doar cateva luni dupa ce testele psihologice facute periodic angajaților Ministerului Apararii Naționale aratau ca omul este apt, dar și cazul polițistului pedofil care a trecut cu brio timp de zece ani toate testarile psihologice, perioada in care ataca femei…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului "Ciocarlia". Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Peste 6.000 de persoane s au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs din sursa externa si prin reincadrare in Politia Romana. Urmeaza ca acestia sa sustina probele de concurs specifice fiecarei specializari.Pana vineri,…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a anuntat ca a fost informat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, in legatura cu faptul ca se realizeaza o analiza a modului in care a intervenit Jandarmeria la protestele de sambata."Eu am inteles de la doamna ministru de Interne, Carmen Dan, ca…

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual, anunta IGPR. Iata comunicatul IGPR: „Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins…

- Carmen Dan recidiveaza si loveste din nou limba romana. De data aceasta, nu a mai incurcat prenume cu pronume, ci a facut o greseala pe care o face frecvent, Liviu Dragnea, folosind „decat” intr-un context gresit. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a remarcat marti ca niciun sef din Politie nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca a aflat "cu stupefactie" ca in majoritatea unitatilor din Politie se folosesc teste psihologice fara licenta si a cerut demisia tuturor celor responsabili in cazul politistului care a agresat doi...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca a aflat "cu stupefactie" ca in majoritatea unitatilor din Politie se folosesc teste psihologice fara licenta si a cerut demisia tuturor celor responsabili in cazul politistului care a agresat doi minori. "Am aflat cu stupefactie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie.

- Concursurile demarate anul trecut pentru ocuparea schemei de personal a celei mai mari unitati medicale de urgenta din Buzau continua. Cu prioritate, se incearca completarea shemei de personal pentru Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov, pe care directorul SJU Buzau, Claudiu Damian, a promis…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, asteapta explicatii pana miercuri de la conducerea Politiei Romane in legatura cu testarile psihologice la care a fost supus politistul, a declarat purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. Ea a mai spus ca ministrul Carmen Dan apreciaza necesara o evaluare…

- Angajari in poliție in anul 2018, din sursa externa. MAI face peste 6000 de angajari in acest an. Ministerul Afacerilor Interne va organiza concursuri pentru ocuparea posturilor, pentru a compensa deficitul de cadre in acest sector. Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, a facut, sambata, un anunț…

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, care gestioneaza unitatea din Baile Felix si cea din Baile 1 Mai, reuseste de cativa ani sa faca investitii serioase de reabilitare si modernizare, oferind populatiei servicii medicale la standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca anul acesta vor fi angajați mii de polițiști și se vor face achiziții masive pentru Jandarmerie. Sindicaliștii nu sunt, insa, prea optimiști in...

- Macovei a subliniat ca semnatura pentru o initiativa nu inseamna ''automat'' votarea acelui act si ''nici nu inseamna ca nu mai poate fi modificat". "Opinia mea a fost ferma de la inceput ca acele propuneri nu vor ramane in forma initiala. Dupa cum am vazut cu totii in aceste zile, opinia…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza. "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca…

- Tanara care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori incercand sa o arunce in fata trenului, a asteptat doua ore pentru a putea depune plangere la Politie, a marturisit tatal ei. Ministrul de Interne,…

- Carmen Dan critica 112, dupa crima de la metrou. Scandal la 112, dupa crima de la metrou. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a recunoscut ca a existat o sincopa la 112, dupa ce tatal supraviețuitoarei de la metrou a facut acuzații grave la adresa operatorului de la serviciul național de…

- Bugetul Ministerului Afacerilor Interne a primit ieri, 12 decembrie, aviz favorabil din partea Comisiilor de aparare ale Parlamentului. MAI va avea, in 2018, cu 20,7% mai mulți bani decat anul acesta. Avizul favorabil a fost dat cu 15 voturi ”pentru” și 9 ”impotriva.” Ministrul Afacerilor Interne, Carmen…

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care au reușit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarșirea faptelor teribile din stațiile de metrou Costin Georgian și Dristor 1",…

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care au reusit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarsirea faptelor teribile din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1",…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justitiei propuneri de modificare a Codului penal în ceea ce priveste infractiunile de ucidere, de ultraj si de ultraj judiciar. "Si ieri am trecut printr-o situatie foarte grava…

- Rodeanu, Comisia de Aparare: Carmen Dan a compromis ancheta. Lipsa de discretie denota amatorism sau intentie Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, ca "descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in ceea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara ca specialiști de la București, de la Institutul de Criminalistica și Direcția de Investigații Criminale, ii ajuta pe polițiștii din Satu Mare in ancheta privind tripla crima din localitatea Apa. Carmen Dan a spus ca polițiștii…

- La intrarea in sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Carmen Dan a precizat ca a venit la audieri, fara a spune in ce cauza. La finele lunii octombrie, ministrul Afacerilor Interne a depus, la DIICOT, o plangere pe numele lui Romica Parpalea.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are un deficit de personal de 10% dupa ce in acest an au plecat foarte multi angajati. In luna septembrie, Fiscul opera cu 24.677 de angajati, adica cu 10% mai putin decat numarul de posturi, informeaza Profit.ro. Practic, peste 3.300…