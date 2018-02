Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce ministrul iesean Tudorel Toader a anuntat ca incepe demersurile pentru revocarea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, zeci ieseni s-au indreptat spre centrul orasului.

- Liderii PSD si ALDE au discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca, de la ora 18.00, ministrul Tudorel Toader.La biroul lui Dragnea a fost azi un adevarat pelerinaj al liderilor PSD, iar la aceasta ora in biroul presedintelui PSD…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. ”Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca l-a chemat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, din vizita pe care acesta o efectua in Japonia pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze pana saptamana viitoare informatiile aparute in spatiul public."Nu am anulat intalnirile (pe care ministrul Toader…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat ca revolutia fiscala a provocat o pierdere de 12 milioane de euro municipiului pe care il conduce si se intreaba cate lumanari ar putea cumpara de acesti bani, pentru a le aprinde pentru ministrul de Finante. „Recent am avut o discutie cu angajatii Companiei…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala initiata la inceputul acestui an a provocat pierderi de 12 milioane de euro orasului pe care il conduce.„Recent am avut o discutie cu angajatii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi, care…

- Ministrul bavarez de Finanțe, Markus Soeder, a respins, miercuri, ideea ca țari precum Romana și Bulgaria sa treaca la zona euro. „Nu vrem alta dezbatere și nici mai multe pacaleli. Nu vrem ca din zona euro sa faca parte țari precum Romania și Bulgaria. Ne opunem eurobondurilor și fondatii…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Söder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor "tari precum Bulgaria si România" în zona euro, relateaza agentia Reuters si de publicatia Handelsblatt.

- Statul pregateste o fiscalizare a bisericii. Mai exact autoritațile vor sa afle câți bani trec prin mâinile preoților! Anunțul a fost facut de ministrul de resort Eugen Teodorovici, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost intrebat daca va discuta cu Patriarhul Daniel despre o eventuala impozitare a Bisericii, așa cum afirma anul trecut. Politicianul a declarat ca va avea o discuție informala cu acesta, care ar putea avea loc chiar și la slujba de duminica.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema.

- 'Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, isi doreste sa colaboreze cu predecesorul sau Ionut Misa, dar a precizat ca asteapta un raspuns din partea acestuia si apoi analizeaza pozitia pe care acesta ar putea sa o ocupe.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ordonanta Ministerului de Finante ar urma sa solutioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- Dupa ce a amanat termenul de depunere prin OUG, Guvernul mai pregateste o ordonanta pentru a evita situatia ca anumiti contribuabili sa ramana fara asigurarea de sanatate. Anuntul a fost facut de vicepremierul, Viorel Stefan, fost ministru de Finante.

- Ministrul de Finante da asigurari ca se vor gasi solutii, dupa ce revolutia fiscala a provocat un adevarat dezastru in teritoriu.Citeste si: Masurile fiscale provoaca DEZASTRU in teritoriu: Bugetele primariilor si ale Consiliilor Județene au SCAZUT dramatic "Ca principiu, orice problema…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, avea un ton foarte critic la adresarevolutiei fiscale a PSD, la sfarsitul lunii iulie, dar si la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care ar fi trebuit, potrivit lui Teodorovici, sa deconteze toate esecurile partidului. Intre timp, acesta a reevaluat si…

- Statele Unite au in vedere interzicerea importurilor de petrol din Venezuela, a afirmat duminica secretarul de stat american, Rex Tillerson, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca are in vedere modificari pentru ca UAT-urile sa poata continua proiectele aflate in derulare si in anul 2018. Ministrul a spus ca bugetul acestora nu va fi in niciun caz mai mic decat sumele alocate in 2017.…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, scrie NEWS.RO.…

- Politistii din Mures au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, 3.000 de litri de bauturi alcoolice, sticlele fiind transportate fara acte cu un microbuz care a fost oprit la un control in trafic. Sticlele erau ascunse in saci de rafie, acoperiti cu paturi. Soferul este cercetat penal, scrie…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Liderii PSD au ales vineri componenta Guvernului Dancila. Fata de Executivul Tudose, PSD a venit cu 14 nume noi, iar ALDE a schimbat ministrul Energiei. Guvernul Viorica Vasilica Dancila va avea patru vicepremieri, dintre care doi fara portofoliu: Viorel Stefan (fost ministru de Finante in Guvernul…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Lista miniștrilor din cabinetul Dancila este urmatoarea: Prim-ministru – Vasilica Viorica Dancila Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii – Paul Stanescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu

- Anuntul liderilor PSD-ALDE privind introducerea impozitului pe gospodarii in plin scandal declansat de celebra declaratie 600 ar trebui sa ne puna pe ganduri in mod serios. Inseamna ca actuala coalitie de guvernare nu a inteles foarte bine probleme cauzate sutelor de mii de contribuabili in urma introducerii…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat, in Comisia Economica din Senat, ca aceasta Declarație 600 va aduce schimbari pentru cei care au contracte pe drepturi de autor. Mișa a explicat ca aceștia vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. De asemenea, ministrul…

- Dupa ce Fiscul a bulversat mii de oameni cu formularul 600, depunerea acestuia se amana. Anuntul a fost facut de presedintele PSD Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu Ionut Misa, ministrul interimar de Finante.

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici a vorbit despre o aventuala numire în Cabinetul Dancila. Teodorovici spune ca pâna acum nu i s-a propus vreo funcție.„Pâna mâine vom vedea exact, pâna maine se poatra discuții, nu am avut înca…

- Prim-minitrul Noii Zeelande, Jacinda Arden, a anunțat ca așteapta un copil. Anunțul a fost facut pe instagram și twitter. Aceasta va fi a doua oara in istorie cand un prim-ministru a nascut in timpul mandatului.

- Viorica Dancila este prima femeie premier din Romania. Dancila trebuie sa iși aleaga Cabinetul, in termen de 10 zile, și sa mearga in Parlament pentru votul de investitura. Articolul 103 din Constituția prevede ca presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Agitație mare cu declarațoa D600, ce trebuie depusa de toți contribuabilii care obțin venituri din activitați independente (pentru CAS) sau din activitați independente, asocieri, chirii, venituri din investiții, alte venituri (pentru CASS) de cel puțin 12 salarii minime pe an pana nu mai tarziu 31 ianuarie,…

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Guvernul faciliteaza accesul la Programul "Prima casa" Foto: Arhiva Guvernul va aloca anul acesta doua miliarde de lei pentru Programul "Prima casa". Ministerul de Finante a pregatit unele masuri prin care sa se obtina mai usor finantarea. Secretarul de stat Daniela Pescaru…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat sambata ca Marea Britanie va dori sa negocieze un acord personalizat privind viitoarele relatii comerciale cu Uniunea Europeana, in loc sa copieze intelegeri existente precum cea intre Canada si UE, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Actualul vicepremier si ministru de Finante polonez, Mateusz Morawiecki, care o va inlocui pe Beata Szydlo in functia de premier, este un fost bancher si un fost consilier economic al partidului de centru-dreapta Platforma Civica, vorbitor fluent de engleza si germana, scrie EUObserver.com.

- N. Dumitrescu Liviu Pop, ministrul Educatiei, prezent ieri in Prahova cu ocazia inaugurarii unei gradinite la Valenii de Munte, a anuntat ca, de la anul, vor intra in vigoare schimbari majore in ceea ce priveste plata salariilor profesorilor. Anuntul a fost facut la doar o zi dupa ce in sedinta de miercuri…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de „confruntari“ cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Primarul General, Gabriela Firea, a marturisit jurnalistilor, dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea ca exclude organizarea, in viitorul apropiat, a unui miting PSD in Capitala."Este doliu national si nu am putea sa ne ocupam acum de organizarea unui miting.",…

- Fost ministru de Finante in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu a publicat recent o analiza pe pagina ei de Facebook, analiza prin care dovedeste, spune ea, ca salariile nu vor creste pe cat au anuntat guvernantii. Petrescu sustine ca inflatia va taia mare parte din cresterea de 4% a salariilor.Citeste…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Un…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…