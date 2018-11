Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii echipei River Plate i-au oferit doua bilete unui copil argentinian in varsta de sase ani care voia sa isi vanda jucariile pentru a ajunge pe stadionul Monumental si a-si sustine favoritii la mansa secunda a finalei Copa Libertadores, cu Boca Juniors, relateaza Le Figaro, informeaza News.ro.Renzo,…

- Jucatorul de fotbal Chris Watts a fost gasit vinovat de moartea iubitei gravide și a celor doua fiice pe care le aveau impreuna. Și-a recunoscut crimele și a primit cinci condamnari pe viața de la judecatori. De asemenea, pentru ca a ucis și bebelușul pe care iubita sa il purta in pantece, Chris Watts…

- Renzo are 6 ani și e din Parana, un oraș din Argentina, și e un fan impatimit al lui River. Visul cel mare pentru copil este sa ajunga pe Monumental pentru a vedea un meci al favoriților, insa situația economica și distanța au facut imposibil pana acum visul micuțului. ...

- Nationala de fotbal a Argentinei, lipsita de vedetele sale Lionel Messi, Sergio Aguero si Angel Di Maria, a invins-o cu scorul de 2-0 pe cea a Mexicului intr-un meci de pregatire disputat vineri la Cordoba. Lipsita de asemenea de jucatorii echipelor River Plate si Boca Juniors, menajati…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit joi dupa-amiaza la Berlin - cu onoruri militare - in cadrul unei vizite de stat menite sa reconcilieze cele doua tari, in pofida unor proteste, a constatat o jurnalista AFP.Sosirea sefului statului turc, care urmeaza sa ramana pana sambata…

- Divizionara D CSM Slatina a reușit sa se califice in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce s-a impus astazi, pe teren propriu, cu 2-0, in fața formației de liga secunda FC Argeș. Golurile care au adus bucuria in ...