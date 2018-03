Stiri pe aceeasi tema

- Compania suedeza de retail H&M are probleme tot mai mari cu vanzarea hainelor și pare ca nu poate ține pasul cu concurența acerba. New York Times relateaza ca H&M are un stoc uriaș de produse nevandute, a caror valoare se ridica la aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

- H&M, cel de-al doilea mare lant de imbracaminte din lume, a inregistrat o scadere a profitului cu 61% in lunile decembrie, ianuarie si februarie, pe fondul vanzarilor slabe, potrivit BBCProfitul operational al companiei a scazut pana la cel mai scazut nivel in 16 ani, iar actiunile companiei s-au redus…

- Anul trecut s-au semnat 145 de tranzactii cu o valoare cumulata de aproape 5,2 mld. dolari, ambii indicatori fiind pe crestere, arata raportul M & A Barometer realizat de compania de audit si consultanta EY. Numarul deal-urilor a crescut cu 28%, pe cand valoarea lor totala a postat un avans de 46%.…

- Retailerul suedez de imbracaminte Hennes&Mauritz (H&M) a raportat marti cel mai scazut profit din ultimii 16 ani pentru primul trimestru, din cauza stocului urias de haine nevandute, in valoare de peste 4 miliarde de dolari, dar vanzarile au crescut in schimb in statele est-europene, inclusiv in Romania,…

- Platforma ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud Dropbox si-a anuntat vineri listarea la bursa din New York. In urma acestei oferte publice initiale compania a fost evaluata la 12 miliarde de dolari. Iata poveste startup-ului pe care Steve Jobs voia sa-l inchida.

- Uber se retrage din Asia de Sud-Est și iși vinde operațiunile catre rivalul Grab, o noua retragere dupa ce compania a ieșit din China și Rusia. Uber va menține o cota de 27,5% din Grab, conform Reuters . Speculațiile privind o astfel de retragere s-au intețit dupa ce gigantul japonez de tehnologie SoftBank…

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- Compania sud-africana de media Naspers profita de una dintre cele mai bune investitii de capital de risc la nivel mondial, prin reducerea cu circa 2 puncte procentuale a participatiei de 33% detinuta la Tencent, operatorul chinez al serviciului de mesagerie WeChat, pentru care obtine 10,6 miliarde…

- Amancio Ortega, fondatorul Zara și al doilea cel mai bogat om din lume, pana acum doi ani, se situeaza, in prezent, pe locul cinci in topul miliardarilor lumii, cu o avere de 69,9 miliarde de dolari.

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Constructorul de conducte Condmag (COMI) a inregistrat o apreciere de 195% a valorii de piata, pe fondul unor tranzactii in valoare de 81.500 lei. Astfel, capitalizarea bursiera a companiei ce a revenit astazi in arena de tranzaciionare a ajuns la 14,3 milioane lei. Actiunile Condmag au…

- Averea lui Ion Țiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, potrivit topului miliardarilor publicat marți de catre revista americana Forbes . Acesta apare pe locul 1.867 la nivel mondial, insa este singurul roman din clasament. In topul de anul trecut, Țiriac avea o avere estimata la 1,1 miliarde de…

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Serviciul de muzica online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piata de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalca regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez isi va lista actiunile direct in piata, ocolind oferta publica initiala,…

- Cel care a afirmat in 2015 ca ar fi creatorul bitcoin — Craig Wright, a fost dat in judecata, fiind acuzat ca a furat criptomonede care astazi valoreaza peste 10 miliarde dolari de la un fost partener de afaceri.

- Compania de logistica United Parcel Service da in judecata Uniunea Europeana pentru despagubiri in valoare de 1,7 miliarde de euro, dupa ce organele europene de reglementare s-au opus in mod eronat preluarii firmei de livrari TNT Express, de catre compania UPS, potrivit Bloomberg. UPS vrea…

- Kylie Jenner a renuntat la Snapchat, iar compania a pierdut 1,5 miliarde de dolari? La nivelul surorilor Kardashian, orice miscare pe care o fac se transforma in incasari fabuloase ori, cum este cazul de fata, in pierderi masive. Kylie Jenner a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca nu mai foloseste…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- O companie egipteana va cumpara gaze naturale in valoare de 15 miliarde de dolari din Israel, in conformitate cu doua acorduri pe 10 ani anuntate luni, un contract istoric intre cele doua state...

- Brandul Nokia a redevenit pe parcursul unui singur an unul dintre cele mai interesante de pe piata de smartphone-uri. HMD a oferit produse bine dotate la preturi competitive, insa numele Nokia nu pare sa fie atat de important atunci cand vine vorba despre alte categorii de produse, compania mama luand…

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Administratia Trump schiteaza luni liniile mari ale planului sau de investitii in valoare de 1.500 de miliarde de dolari in infrastructuri, dintre care un numar important care se afla intr-o stare proasta si recesita o renovare urgenta, scrie AFP.

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- ​Broadcom a facut in noiembrie o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde dolari pentru Qualcomm, ceea ce inseamna nu doar un record pentru piata procesoarelor, ci si pentru intregul domeniu IT. Qualcomm a respins oferta o saptamana mai tarziu, iar acum Broadcom a adaugat aproape 20 miliarde dolari.…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Apple a anunțat un profit net de 20 de miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, in creștere fața de cele 17,8 miliarde de dolari din același interval al anului 2016, datorita lansarii iPhone X, care are un preț de pornire de o mie de dolari, dar și veniturilor mai mari din servicii online…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- In primele 10 luni ale anului care a trecut, Romania a cumparat din comertul intracomunitar mancare in valoare de 5 miliarde de euro, din care 1,3 miliarde de euro produse animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, dar si bauturi si tutun in valoare de 2 miliarde…

- American International Group (AIG) a anuntat luni ca va incheia o tranzactie de achizitie a firmei de asigurari Validus Holdings Ltd. pentru suma de 5,56 de miliarde de dolari, aceasta fiind prima tranzactie pe care o face AIG de la criza din 2008 incoace, relateaza Reuters. AIG va plati…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Produsele Whole Foods, precum bacon, apa de cocos sau fructe de padure congelate, sub brandul Amazon au crescut semnificativ vanzarile online de alimente ale retailerului, in primele 8 luni de la achizitionarea lantului, potrivit Wall Street Journal. Produsele marca proprie ale lantului…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- O crestere rapida a valorii actiunilor dezvoltatorului imobiliar Country Garden Holdings Co, cea mai mare companie de acest tip din China, a sporit averea actionarei Yang Huiyan, 36 de ani, cu 2,1 miliarde de dolari, la 25,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg. Continuarea…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…

- Tanarul a spus ca telefonul lui abia mai mergea asa ca a incercat si telefonul fratelui sau, acelasi model, dar achizitionat mai recent, si a observat ca al lui a mers mai bine. A mai intrebat si i s-a sugerat sa schimbe bateria telefonului. A facut intocmai si performanta telefonului s-a…

- Presa din Kazahstan anunta despre un scandal financiar international. Compania americana BNY Mellon, prin intermediul Curtii de Arbitraj de la Londra, a inghetat activele de 22 de miliarde si 600 de milioane de dolari din Fondul National al Kazahstanului, dupa ce Guvernul de la Astana a refuzat sa-i…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali…