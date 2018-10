Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din Moldova au deconspirat o grupare specializata in fabricarea si punerea in circulatie a cardurilor si a altor instrumente de plata false. Grupul de urmarire penala a documentat activitatea infractionala a suspectilor, incepand cu anul 2017 pana in prezent.

- In lagatura cu desfașurarea lucrarilor de reparație, incepand cu 04.10.2018 pana la data de 08.10.2018, in perioada orelor 08:00 – 21:00, se suspenda traficul transportului rutier pe N.Dimo 38 pana la str.Cartușa 93 și str.Caucazului 128 pina pe str.N.Dimo 38, or.Durlești.In perioada 07.10.2018 – 08.10.2018,…

- Noi oferte la targul imobiliar din Chisinau. Specialistii companiilor au venit cu noi idei pentru izolarea fonica a apartamentelor si pentru amenajarea camerelor si a scarilor blocurilor. "Scarile vor fi din mramura tot blocul.

- CHISINAU, 18 sept — Sputnik. O femeie din Capitala, care pretinde ca este clarvazatoare, în vârsta de 62 de ani, va comparea pe banca acuzaților pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Procuratura municipiului Chișinau a finalizat urmarirea penala si a transmis…

- Organizatorii expozitiei imobiliare nr.1 din Romania, BDOBC Business Center, in parteneriat cu cei mai puternici dezvoltatori rezidentiali din tara si sustinuti de peste 50 de parteneri media pregatesc cel mai amplu eveniment dedicat LOCUINTELOR si CASELOR DE VACANTA.Cel mai asteptat eveniment imobiliar…

- CHIȘINAU, 7 aug — Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala în privința unui grup criminal organizat învinuit de savârșirea infracțiunilor de șantaj și jaf cu patrundere în locuința. PCCOCS…

- A venit furtuna peste Moldova! In mai multe sectoare din Capitala PLOUA TORENTIAL. Precipitațiile puternice care s-au pornit de cateva minute in Chișinau au reușit sa inunde deja mai multe strazi. Bunaoara, in sectorul Ciocana masinile stau aproape pe jumatate in apa.

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik, Daria Cernega. Horticultorii din raionul Caușeni desființeaza livezile de piersici. Proprietarii de gospodarii sunt demoralizați. Motivul principal fiind seceta, dar și lipsa unei piețe sigure de realizare a producției pe piața locala. ”Voi…